媽媽維特：奧數的深坑

多年過去，我生了兩個跟我一樣喜歡數字、卻又未至於出類拔萃的孩子。哥哥高小的時候，教師讓他參加數學挑戰賽，他拿了個豬肉獎。也許因為自己經歷過，我對比賽光環看得比較淡然，只覺孩子開了見識，知道自己斤両就係咁多，也是好體驗。

沒想到來到弟弟，卻出現令我鬱悶不已的情况。今年小三的他，獲教師推薦參加一個本地奧數機構的比賽，先後涉及兩個盃賽。因為孩子想試，我就讓他報名，之後卻漸漸覺得不對勁。

當年哥哥參加數學挑戰賽，我只需填寫家長回條，就由學校代為報名。今次輪到弟弟，我填完回條給學校，還要自己到那奧數機構的網頁為孩子報名。初時以為是因為兩間小學處理有別，也就不以為意。後來我卻發現，分別在於主辦機構。

我為細仔報名時，要提供地址等資料。沒多久，該奧數機構就開始寄宣傳單張給我，說有哪些特訓課程可以操練奧數。那機構的課程琳琅滿目，除了常規奧數班，兩個盃賽也各有一套體系的課程，程度由小一至中三都有。既有網上課程，也有遍佈各區的面授課程。

賽前提供各類培訓班

這些課程名目繁多，上完初賽培訓班，還有模擬試卷班、晉級賽和總決賽特訓班，層層遞進。比賽是免費的，但課程全都收費，也不便宜。當然，家長可以決定是否參加，但我可以想像，一些家長會對「奧數」二字趨之若鶩，認為難得學校推薦，孩子就該積極預備，而主辦機構的課程自然是認可的選擇。

每次收到那些推廣單張，我都感到不舒服。我中學時的國際奧數選拔，賽前是沒有任何操練的。我大仔參加全港小學數學挑戰賽，也只是校內練習了兩三次，主辦機構沒有特訓。（這挑戰賽是由香港教育大學與香港天主教教區學校聯會合辦，並有教育局課程發展處支援，也許因此就毋須辦收費班吧 。）

在我心目中，孩子如果對數學有熱情，是不用透過比賽發掘的。相反，那些永無止境的競賽和操練，卻可能扼殺天生的熱情。內地有所謂「奧數熱」的現象，即由於奧數被廣泛神化，而出現一整套銜接的競賽體系文化。但正如數學家丘成桐批評，當奧數培訓變成了「工廠」，只會扼殺孩子的興趣。

我曾向學校反映自己的不安，學校說，比賽能讓孩子發揮潛能，還是會參加的，而如果有機構以比賽吸引學生報課程，就要靠家長自己把關。我也明白，羅列校外獎項是本地學校「省招牌」的基本動作，當全世界都做，不做就會陷於不利。事實上，香港有很多辦競賽和課程的教育機構，可謂有供有求。我能做的，就是為孩子選擇不玩這個遊戲。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第441期]