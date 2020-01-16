DIY：出版兒童手作圖書 帶孩子穿梭現代藝術 感受創作樂趣

文︰陳真紀

「對小朋友來說，未必需要買十分昂貴或美觀的東西才好玩，創作的過程，才是當中重要的一環。」育有3個孩子的何潘芷慇（Stephanie），總會在忙碌的工作中，抽出時間專注陪伴小朋友做手工，材料多數源自家居生活。「平時家裏有一大箱特意儲起的物料，皆來自日常生活，例如外賣膠盒及膠樽、廁紙筒、雞蛋盒等，很多時候，小朋友都會從箱裏拿走需要的物料去玩和創作，可能是製作一個小機械人等等，對於我而言，是一個很好的活動讓他們發揮創意。」

手工物料取自家居生活

事實上，Stephanie原先的興趣並不是做手工藝，但成為媽媽後，多了時間陪伴子女做小手作，至疫情時期，她有更多時間留在家中和孩子們相處，漸漸做手工活動的次數增加，便發展成興趣，開始設立IG專頁，乃至出版人生第一本兒童手作圖書Modern Art for Kids（給孩子的現代藝術）。

因着與孩子們的創作，加上Stephanie讀藝術歷史出身，她決定帶領小朋友穿梭現代藝術時期，跟隨着藝術史的時間線，從為人熟知的印象派畫家莫奈、後印象派的梵高、超現實主義的卡蘿，到極簡主義的斯特拉等，認識每個藝術家的精彩故事，以及藝術流派的風格，再取自生活中常見的材料，製作相關的小手作，寓教於樂。她又留意到不少家長都擔心每每做手工，便會弄得四處污糟邋遢，遂特別於圖書內標示，每項手工的難易和乾淨程度，方便家長參考。

了解藝術家背後故事

這本圖書經歷兩年多的籌備，讓Stephanie體會到出版一本書並不容易，當中幾乎一半時間都用作獲取授權。雖說書內沒有直接展示藝術家的畫作或肖像，但同樣都有版權問題，所以遺憾地略過了部分藝術家和藝術流派。不過，藝術不是一項嚴肅的學問，這本書也並非想讓小朋友記住所有藝術家或流派，「我認為（藝術）當中最有趣的是知道每一位藝術家背後的故事，這樣能夠令你從另一種角度欣賞作品。例如梵高整個人生是艱難的，充滿挫折，甚至患上精神病，但他仍一直透過藝術表達自己，藝術給予他自由，並且是一種途徑紓緩壓力，這才是我想小朋友知道的東西。」

藝術沒有對錯之分，她更希望小朋友能夠自由地倘佯於藝術海洋，而創作的空間無限大，重要的是勇於嘗試的精神，「雖說藝術史是一個流程，但其實每一個派別都是對上一個派別的反映，例如後印象派源於想要創新和改變當時流行的印象派，這種勇於挑戰、嘗試新事物的精神，也是希望小朋友去學習的」，先讓他們理解這種風格，然後再創造，「例如關於梵高的手作是用鹽製作一幅《星夜》，但小朋友完全可以根據自己的喜好將它變成白天，甚至是製作花草樹木」。

[Happy PaMa 教得樂 第441期]