全職媽DIY愛心飯盒 早一晚準備更省時

Kelly擔心午餐商提供的飯盒營養和口味未必完全符合女兒需要，所以便決定親自準備。Kelly說，女兒偏食，為了吸引她的興趣，做飯時會用其喜歡的食材做主角，再加入一些她不喜歡的配料如洋葱、紅蘿蔔、青豆、蔬菜等，混進主菜如肉丸之中，令餐盒色彩繽紛、賣相精美，讓女兒食得開心。

她建議家長預早一晚準備，翌日烹調時會更方便快捷，如預先切好材料、醃肉、煠好通粉或意粉等，以豬肉或牛肉碎為例，醃好後，可以分成2或3份，用密實袋封好，把翌日煮的放雪櫃，稍後煮的放進冰格。此外，小朋友有時會食剩一半飯盒，除因食量小，也因學校食飯時間較短，Kelly建議可將食物切細粒，容易入口，以她經驗來說，這樣小朋友可以吃到九成或全部。

5天便當餐單好「煮」意

●周一：日式薯仔燉肉（圖b）

材料：脢頭豬肉片2至3片、薯仔1/3至1/4個、紅蘿蔔適量、洋葱適量、水適量、芝麻少許

調味料：醬油1湯羮、味醂1茶匙、糖1茶匙

做法：

1.薯仔、洋葱和紅蘿蔔去皮切件備用

2.熱油鑊放入洋葱炒香後盛起；再放入薯仔紅蘿蔔兜炒，加水後蓋上蓋用細火燜5分鐘盛起

3.再加少許油，放入豬肉片炒，下調味料，之後將（2）的材料回鑊兜勻，加水，再蓋鍋蓋用細火燜10分鐘；最後灑上少許白芝麻裝飾

●周二：香煎雞扒配冷麵（圖c）

材料：雞扒1/2塊、洋葱少許

燒汁醃料：醬油1湯匙、糖1茶匙、味醂1茶匙、水少許

做法：

1. 雞扒洗淨用廚紙吸乾水分，在肉上𠝹幾刀但不要完全切開，令醃肉時更入味

2.用燒汁醃料醃雞扒15分鐘，洋葱切條備用

3.熱油下鑊後炒香洋葱，加入雞扒煎熟，可加少許水蓋上蓋轉細火煮3分鐘，至全熟

●周三：鮮茄肉醬通粉（圖d）

材料：肉碎80克、通粉1碗、紅葱頭1/2個切粒、車厘茄4粒、茄汁2湯匙、白醋1茶匙、糖1茶匙、鹽少許

做法：

1. 番茄切粒，紅葱頭切粒，備用

2.通粉水滾落，煠8分鐘後盛起

3.爆香紅葱頭，加入肉碎、茄汁、番茄、糖鹽、白醋兜勻，加少許水後蓋上蓋，細火煮5分鐘，加入長通粉兜勻，開始收汁便成

備註：豬肉可轉成牛肉碎，如果只用牛肉碎，烹煮時間可縮短一些；用豬牛混合同煮亦可

●周四：洋葱燒汁雞扒（圖e）

材料：雞扒1/2塊、洋葱少許

燒汁醃料：醬油1湯匙、糖1茶匙、味醂1茶匙、水少許

做法：

1.雞扒洗淨用廚紙吸乾水分，在肉上𠝹幾刀但不要完全切開，令醃肉時更入味

2.用燒汁醃料醃雞扒15分鐘，洋葱切條備用

3.熱油下鑊後炒香洋葱，加入雞扒煎熟，可加少許水蓋上蓋轉細火煮3分鐘，至全熟

●周五：白汁雞皇飯（圖f）

材料：急凍雞扒1/2件（切片/件）、洋葱切粒少許、薯仔1/4個（切粒）、紅蘿蔔適量（切粒）

白汁材料：淡忌廉50毫升、水50毫升、麵粉1湯匙、鹽少許

雞肉醃料：鹽1/2茶匙、糖1/2茶匙、麻油1/2茶匙

做法：

1.雞扒解凍後切片或切粒，用醃料醃30分鐘備用

2.洋葱、紅蘿蔔、薯仔切粒，熱油下鑊爆香後備用

3.再熱油鑊，煎香雞片或雞粒，落少許水，蓋上蓋用中細火煮5分鐘，加入淡忌廉攪勻，將（2）材料回鑊後加入麵粉攪勻，煮至滾起帶點黏稠，加少許鹽便成

[Happy PaMa 教得樂 第441期]