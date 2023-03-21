愉快進膳：嚴選飯商 飯後設me time 家校出法寶 炮製開心午膳

文︰顏燕雯

開飯啦！每天中午12:10鐘聲響起，佛教林金殿紀念小學（下稱佛教林金殿）午膳時間正式開始。除了班長，原來每班還有兩個「飯長」，他們會在班房外的保溫箱旁協助同學拿取自己所選的午飯。

25分鐘午膳+25分鐘大息

這天我們來到一年級E班，發現只有約3、4個小朋友吃家長送來的便當，其餘都選擇飯商供應的飯盒。而在回復午膳時間的初期，學校更請來家長義工協助一二年級學生適應在校午飯，教他們打開隔板、取餐具、收拾等程序。班主任亦會在班房內陪小朋友一起吃飯，其間課室還會播放同學講故事的廣播錄音，當小朋友聽見認識的同學的聲音時，又會開心大笑，讓進食的心情更愉快。

短短25分鐘的午膳時間，大部分學生也能把飯吃完，校長吳永雄說，25分鐘看似很短，其實對很多小朋友來說已很足夠。他亦鼓勵學生在飯後緊接的30分鐘大息參與不同活動，包括在班房內看圖書、到圖書館借書，或到操場玩耍等，逢周三禮堂更有才藝表演，每周亦有兩次故事媽媽活動。小朋友都很享受這個「me time」，吃飯也會快一點。若吃得慢，班主任會留在課室繼續陪吃，「小朋友個個都想去玩，所以沒有人真的會慢慢吃到上課」。吳永雄說，在午膳時播放的廣播，其實是疫情期間學生在家時錄下的，難得有午膳時間，便讓大家邊吃邊聽同學講故事，實在有趣。

在校用膳胃口更好

佛教林金殿的學校飯盒供應商每天供應4款選擇，包含素食、粉麵等，每份售價$17.5。據悉，學生一般較喜歡特色風味餐及粉麵小食餐，就採訪當天所見，小朋友大多選吃咖喱飯或葡汁意粉。不過照記者目測，粉麵餐的分量比普通飯盒分量還要多，記者懷疑6、7歲小朋友能否全部吃完。吃不完又可以怎麼辦？不要緊，學生只要把吃剩的分量拿給班主任觀看，班主任覺得可接受，便算完成午膳！1E班主任郭巧怡說：「其實大部分同學也可吃完3/4份，如果身形比較矮小的，只吃一半也可接受，我也知道有些同學其實可以多吃一點，便會請他再多吃兩三口。」

餐單多元 興奮選餐

這天午膳時恰巧播放1E同學陳涴澄的故事分享，同學們知道後都很興奮，涴澄更笑得合不攏嘴。媽媽陳太這天也來當午膳姨姨，她說女兒平日在家不願吃的東西，在學校都變得願意接受，「她在家只吃半碗飯，我做家長義工時看到她在學校可以吃至七成」。最初她亦擔心女兒不適應在校午膳，因為有些同學在幼稚園時已試過在學校吃飯，但對女兒來說這是完全陌生，「我跟她說吃不完也不用怕，加上學校在全日制前已製作影片教大家吃飯程序，想不到她完全沒有抗拒，而且因為能夠與同學仔一起吃飯，她每天都很開心呢」！

另有家長表示，兒子堅持要訂學校的飯盒，像採訪當日吃得很開心的蟻廷晞，似乎很滿意飯餸的味道，媽媽蟻太說：「因為飯商餐單較平日在家的餸菜更多元化，所以囝囝每次選飯餐時也很興奮，可以試一些未吃過的食物。」

[Happy PaMa 教得樂 第441期]