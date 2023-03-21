News：一App輕鬆訂日本溫泉旅館

涵蓋全球逾4000間頂級酒店

HoteLux與Mastercard簽署了為期3年的合作協議，亞太地區的World Mastercard及World Elite Mastercard持卡人可免費獲得12個月HoteLux Elite會籍。

酒店名單涵蓋全球超過4000間頂級酒店，包括麗思卡爾頓酒店、瑞吉酒店、柏悅酒店、瑰麗酒店、四季酒店、文華東方酒店、半島酒店、安縵等，而萬豪旅享家、希爾頓榮譽客會、凱悅天地等計劃會員更可同時賺取酒店積分及HoteLux積分。

日本是港人熱門旅遊地之一，不少人也喜歡住進溫泉旅館洗滌心靈。但不少日本溫泉旅館也需要日文預訂，過程較繁複。HoteLux便與All Japan Ryokan Hotel Association Junior簽署獨家合作協議，推廣日本當地文化及豪華旅館，其中亮點是能以第三方平台角色，協助用家即時預訂一系列特色豪華日本溫泉旅館（ryokan），同時享會員獨家優惠，免卻繁複手續。例如已有160年歷史、位於城崎溫泉的西村屋本館（Nishimuraya Honkan），將於今年第2季成為首批可在應用程式上預訂的日式旅館之一。

HoteLux應用程式適用於iOS及Android裝置，實時客戶服務可網上即時對話。HoteLux不會代表酒店收取任何費用，旅客只需在退房時直接付款，方便臨時更改預訂。

整理：張曉冬