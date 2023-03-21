衝出安舒圈 擁抱改變 直面心中「報喪女妖」

職場中最可怕的是怎樣的同事？是兇巴巴、不友善的人？還是平庸愚昧的混蛋？

獲得本屆金球獎最佳電影《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）裏的每一個角色，都能代表職場中的不同人。這是我這年最喜愛的電影，因為可從多角度、多層次詮釋題材，包括很少人提及的職場視角。

人人內心陰暗面 都是報喪女妖

Banshee是愛爾蘭傳統故事中以哭聲預報死訊的女妖，而值得注意的是，片名The Banshees of Inisherin中的Banshees是眾數，即不止是那個外形最像報喪女妖的Mrs McCormick，而是每個人內心的陰暗面都是一個報喪女妖。

報喪女妖的出場，預示死亡、絕望和傷痛。開始感到絕望的Colm，對報喪女妖有深層的認識，指出女妖報喪的方法，不一定只是尖叫大喊，亦會以沉默、嬉笑和觀察的面貌出現。她出現在每一個人當中，而每一個人會以不同方式看待她。

報喪女妖Mrs McCormick解釋：「我不是要nice，我只想accurate。」意思是把現實準確地預測出來，必定帶來不安和衝突，以此諷刺一般人對niceness和面面俱圓的迷思。

病態式否定和逃避現實

在這孤獨冷漠的愛爾蘭小島，Colm面對絕望和年老的現實，突然「覺醒」，不想餘生繼續庸俗，要創作音樂來留下印記，於是與多年老友Pádraic絕交，冷冷地解釋受不了其膚淺和無聊，從此給Pádraic和村民帶來一連串的思想衝擊和茶杯裏的風波。

男主角Pádraic一直以否定態度看待絕交帶來的傷痛和失落，他的否定和逃避現實達病態級別。他以為突然變得尖酸刻薄的Colm是報喪女妖，但其實Colm只是喚醒了Pádraic內心的報喪女妖。他竭力要做「裝睡者」，用盡方法把自己的平庸合理化成友善好心（niceness）。

我們內心都有一個Pádraic，隱約知道自己的不足和悲痛，卻用很多方法如喝酒和廢話連篇來麻醉自己。Pádraic選擇這樣的生活態度也無可厚非，怎料他崩口人忌崩口碗，不甘心接受被人拒絕的傷痛，誓要死纏難打。對他而言，被Colm直指自己的平庸還未算惡劣，更可怕的是要承認自己是愚昧無知的混蛋！他害怕改變帶來的焦慮和不確定，唯有否定報喪女妖的存在，繼續死守他的安舒圈，哪怕現狀充滿寂寞和呆滯。

此外，Pádraic真能做到口中的nice和仁慈的好心人？他猜想老友Colm有抑鬱症，卻沒有關心他，也未能顯示同理心，或嘗試明白對方如何懼怕寂寞和一事無成。他也是一個自我中心的人，良善的朋友Dominic和照顧他的姊姊Siobhán是他的出氣袋，他不想明白他們的悲傷，認為表面和諧、nice就心滿意足了。

戲如職場 反省自己問題

最近我要求一名年輕人A到戲院看這部電影，然後問他能否看到自己的影子。他說：「我明白你為何推介這部電影……你應該想我反省自己就是Pádraic，X同事就是Colm。他對我的忽然冷漠無情，不是我說的變瘋或變壞，而是受不了我的無聊……」

「Yeah！」我心裏不由得喝彩，幾個月來我一直聽有關他與同事X之間的糾結，我希望引導各人反省自己的問題，最後希望靠這部電影給他們一點啟示。

A深知自己不求上進，但求做好份內事，不得罪任何同事，便足夠矣。這樣的一個「開心果」，首要條件是當真把「份內事」做得好。然而，同事X經常投訴他愈做愈馬虎。我希望A從這角度多想想，遂問：「同事X對自己要求高不是壞事，他認為與你道不同而疏離你，你能理解嗎？」

「我現在開始明白了……」他終於面對現實了，不過仍心有不甘：「我選擇做一個原地踏步的員工，又沒有傷害他，他卻把我說成是老油條！」

我嘗試帶領他審視自己的工作：「你真能做到原地踏步的話，也沒話說。但他說一直以來收拾你做不好的事情，還舉了不少真實例子，你看怎樣？」

他又把問題推落到其他人身上，然後再轉移視線，稱讚自己的友善把團隊連結起來。我說：「你倚賴其他同事收拾殘局，他們還會認為你友善？還是覺得你不斷利用他們的善良？也許這就是你倆之間的真正矛盾。」

他愁眉苦臉，看來真的看見了自己。我跟着說：「你以為給你說真心話的X是你的報喪女妖，但原來你一直逃避的女妖，是內心得過且過的一面。」我們之後的coaching時間都集中談論他如何面對自己，就像戲中的姊姊Siobhán，積極面對傷痛和無能感的方法，就是改變現狀、改變自己。

開啟成長旅程 改變報喪女妖預言

輪到跟同事X的coaching時段，我們討論他不但像Colm般覺醒，而且充滿優越感，看不起從前與他渾噩的哥兒們。他說：「這幾天我想了很多事情。我一直和A帶着得過且過的工作態度，一起妖魔化上司、取笑認真做事的人。去年起，擔心公司裁員，逐漸發現不可這樣無聊下去。我開始對A冷言冷語，因為他就像照妖鏡，令我看到自己無法擺脫的平庸，他就是報喪女妖！」

他這番感人肺腑的話，令我刮目相看，他果然成熟了許多。我問：「從前你和A認為上司和其他同事都是女妖，現在又認為A才是女妖，那你是什麼？」

他說：「那麼我就是眾人的女妖！我正在面對自己的一事無成，很想向有識見的人問津，於是跟上司改善了關係，他教我很多做人道理，但一些同事包括A就背後罵我擦鞋……」

電影中的村民面對象徵哀傷和絕望的報喪女妖均有不同反應：有人嘗試逃避，有人任由痛苦折磨，有人放棄掙扎，以自殺離開困局。大多數村民喜歡說閒話、講是非，也不會互相扶持面對傷痛。

只要一個人正面回應平庸和傷痛，擁抱改變，離開這個表面安逸的孤立和toxic小島，才能衝出「安舒圈」，進入轉變固有思維的「學習圈」，那裏雖然充滿不確定因素，卻是成長必經的「陣痛」和「苦口良藥」。

倘若你也掙扎着面對報喪女妖，感到抑鬱、絕望、平庸……你有一個出路，就是選擇開啟學習和成長的旅程，改變困住你的某些信念或思維方式，改變報喪女妖給你的預言，改變你的命運！

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■Profile

何靜瑩（Ada Ho），互聯網公司Paxxioneer創辦人及行政總裁，亦是企業教練，為多間跨國企業、非牟利機構及學校高管提供領袖培訓。美國喬治城大學外交學院學士，哈佛大學甘迺迪政府學院公共政策碩士。出版多部有關管理和領導書籍，包括《扮有料，只會死得更快》。

Ada.Ho@paxxioneer.com

文：何靜瑩

編輯：梁小玲

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