實心實意：針灸+職業治療 中風患者展新生

在友人介紹下，她接受中西醫全方位復康治療服務，由中醫、職業治療師及物理治療師等組成的治療團隊，以現代醫學微觀和中醫整體觀念治療。醫者因應患者情况，選擇適合治療方案，例如中草藥、針灸、復健推拿、職業治療、物理治療、心理輔導等，從而改善血氣運行，增強免疫能力，提升病人自我修復能力。

李女士至今接受約10次中西醫治療，包括針灸和職業治療，團隊亦教導她利用家中設備做運動鍛煉。李女士分享，上門施針灸的中醫非常細心地了解她的情况，詢問她的復康目標，幫助她改善血氣和增加肌肉，使她感受到身體慢慢進步。現在她最希望能夠自己去洗手間和洗澡，下一步是重新入廚房煮飯，照顧自己，亦減輕家人的壓力。

沒有一個人是不能復康的，堅持令每個患者一天比一天進步。中西醫療法各有特點，在兩者配合下，可以同時調理病人不同情况，加速康復。中西醫全方位治療因應患者需要而制訂個人化治療方案，彈性更大。除了生理上的治療，團隊亦關心病人心靈上需要，讓他們身心內外都得到安慰，全面照顧身、心、社及靈性需要。

全面照顧身心社靈

有一名50多歲患者，長期受頸、腰盆骨和膝蓋痛症困擾，本來與年長母親相依為命，惟母親近日離世，剩下病人獨居，身心靈都受影響。病人過去數年斷續接受中西醫全方位復康治療，團隊和他建立關係，不止是醫患，更是朋友，除了紓緩生理上痛症，亦在心靈上給予安慰和陪伴。

另有一名約60多歲病人罹患大腸癌，更在化療期間中風，左側偏癱，失去活動能力，日常起居全賴身體亦有勞損毛病的姊姊照顧。治療團隊安排病人在診所治療之外，更教導姊姊一些家中治療和活動，如幫助病人按摩和伸展，讓治療進度事半功倍，有助病人重拾自理能力。團隊亦注重聆聽病人和照顧者的心聲，在心靈上與他們同行。

復康之路並非一帆風順，猶如坐過山車般，情况時好時差。不過，醫者首先要樂觀積極，才能感染患者一起努力接受治療。靈實中西醫全方位復康治療（東九龍中心）目標是為經濟上有困難的患者提供服務，期盼中西醫全方位治療在社會上有更多認識，得到更多支持，持續讓更多患者接受適合治療，重拾精彩生活。

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文：李萬發（靈實中西醫全方位復康治療註冊中醫）