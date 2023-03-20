醫賢心事：你還在戴口罩嗎？

首先，焦慮是影響市民繼續戴口罩的一個重要因素。疫情期間，口罩成為了我們防範病毒的重要工具。對於一些人來說，戴口罩已經成為一種安全感和保護感。口罩的防護作用得到廣泛認可，人們意識到戴口罩有效減少病毒傳播的風險，而除了新冠病毒，口罩亦能防止流感等病毒傳播。因此當口罩令解除後，有市民可能擔心病毒再次傳播，選擇繼續戴口罩以保護自己和身邊的人。

其次是日常習慣，就像刷牙、洗臉一樣。戴口罩可以減少空氣污染和塵埃帶來的不適，在日常生活中有一定功用。因此，即使口罩令解除，許多人仍然習慣戴口罩，因為它已經成為生活中一部分。而且，之前購買的口罩還沒有用完，市民可能出於實際考慮而繼續佩戴。

社交、面容焦慮 戴口罩減不安

另一個因素是羊群心理。羊群心理是一種社會心理現象，指人們在面對不確定情况下，傾向跟隨大眾的行為和看法。在過去一段日子，戴口罩已成為社會共識。因此，當口罩令解除初期，大部分市民會先觀察其他人有沒有除下口罩。當還有很多人在戴口罩時，其他人也會跟隨，以避免被排斥和孤立。

對於一些社交焦慮患者來說，戴口罩可以減低社交焦慮，減輕他們在人群中的不適和緊張，減少他們對別人關注和評價的擔憂，可更加自在。因此，即使解除了口罩令仍然選擇戴口罩。

另外，面容焦慮也是有些人繼續戴口罩的原因之一。面容焦慮是指對自己外表和形象感到不安和不滿，這心理現象在缺乏自信的人中容易出現。戴口罩可以遮蓋面部，減輕這些人對外表和形象的焦慮和不安。

總的來說，市民已習慣了戴口罩，現在要改變可能需要一點時間。相信隨着大家對疫情的恐懼減輕，戴口罩的人將愈來愈少，進一步使其他人也跟隨。大家對除下口罩的不習慣，相信亦會隨時間慢慢適應。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）