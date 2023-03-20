久坐打噴嚏閃腰 理順氣血緩痛症

中醫治療腰痛會根據病史、症狀審察病機，運用中藥、針灸或推拿手法對證治療。

急性初期忌熱敷推拿 免加劇發炎

急性腰痛起病較急驟，患者常覺得腰部繃緊疼痛，影響日常活動，特別是彎腰、轉身或早上起牀會感到困難。除此之外，不應有下肢麻痹癱瘓、發熱、大小二便失禁的症狀。急性腰痛成因一方面是由於受傷，如突然過伸、過屈動作，彎腰提重物或跌仆閃挫等；另一方面中醫認為當腰部不慎吹風、冒濕、受寒時，風寒濕邪侵襲經絡，令氣血運行受阻，不通則痛，也是急性腰痛的常見原因。

病理上，急性腰痛患者腰部肌肉多有繃緊、腫脹、牽拉痛，多由肌肉緊張、炎症引起。至於像腰椎間盤突出一類涉及脊柱結構的病變，臨牀上不算多見。通過詢問病史、觸診、功能檢查、影像檢查（如照X光）等手段，有助診斷。

中醫理解急性腰痛多屬實證，治療方面宜祛風寒濕，活血通絡，常用中藥包括獨活、威靈仙、秦艽、蒼朮、茯苓、防風等。屬於傷患而瘀阻經絡者，可見腰痛處固定，呈脹痛，拒按，皮膚表面或見瘀斑，可配合使用當歸、桃仁、紅花、沒藥等活血化瘀、消腫止痛。針灸方面一般可在患處近部取穴，再配合電針刺激，風濕或寒濕腰痛可加拔罐。急性腰痛的療程一般在數天至數周不等。

急性腰傷初期，不宜使用強力推拿手法，亦要避免熱敷，以免加劇發炎和腫脹。患者可先在受傷後首兩天以冷敷減輕疼痛及消腫，待受傷48至72小時後，當患處腫脹無繼續惡化時，便可改為熱敷促進血液循環，加快康復。患者此時也可配合按、揉、推、摩擦等推拿手法治療，刺激患處及周圍的軟組織，放鬆肌肉及促進氣血運行。

勞損退化 致慢性反覆發作

慢性、反覆發作的腰痛多與勞損及退化有關，病情時好時壞，患處多在下腰部，鄰近骶椎、臀部位置。患者可感覺腰部痠痛乏力，有沉重感，病情可隨運動、勞作，或久坐久臥不動而加重，休息後或稍事伸展後可暫時紓緩。

慢性腰痛的中醫病機多為虛實夾雜，既有肝腎不足、氣血虛弱，以致影響筋骨肌肉痠軟無力的因素；亦有勞傷積損導致氣滯血瘀，或因缺乏活動而導致氣血運行不暢、經絡不通的因素，兩者可互相影響。正氣不足會令氣血推動無力，加重瘀滯，反覆操勞除加重筋骨關節的負擔外，也會過度消耗氣血，造成虛勞，令腰痛病情反覆。

慢性腰痛的中醫治療通常以固本培元為主，補益肝腎，強壯筋骨，輔以促進氣血運行，祛風寒濕，消除氣滯血瘀。常用於治療慢性腰痛的補益中藥包括巴戟天、續斷、杜仲、狗脊、雞血藤等，中藥方劑如獨活寄生湯。針對腰痛症狀，臨牀上可在固本的基礎上選配改善急性腰痛的藥物，祛邪扶正並用。

慢性配合熱敷艾灸 放鬆肌肉

針灸治療慢性腰痛除可選用患處附近的穴位，也可配合補益肝腎、強壯筋骨的穴位，如位於背部腎俞穴、大腸俞穴、腰陽關穴，位於下肢委中穴、昆侖穴。如腰部及臀部時常反覆疼痛，影響上下樓梯等抬腿動作，可選用位於臀部秩邊穴、環跳穴。慢性腰痛治療一般可配合熱敷、艾灸等溫熱刺激放鬆肌肉，促進血液循環。推拿手法治療慢性腰痛的作用，主要是放鬆腰肌及其他軟組織、糾正錯位、理順氣血。由於慢性腰痛的療程相對較長，患者需要耐心堅持。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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