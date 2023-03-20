澤星寄語：Camille Herron的啟示

美國一名長跑好手Camille Herron，去年2月參加一項100英里（約161公里）超級長跑比賽，以12小時41分11秒獲得冠軍，並打破了自己自2017年起保持的世界紀錄。可是去年底，美國田徑協會撤銷Herron的新紀錄，原因是他們兩次重新量度賽道，發現其長度不足100英里。Herron當然失望，認為自己確實跑足100英里，遂要求協會聯同主辦機構再次量度，並聲言不會放棄，同時亦繼續為其他賽事加緊鍛煉。

眾所周知，馬拉松的標準距離是42.195公里，比港大醫學院與香港國際機場的距離還要遠，需要刻苦的訓練才順利跑完。毅行者全長100公里，比賽期間披星戴月，艱苦可想而知。而超級長跑竟長逾160公里，需要何等驚人的體能和頑強的意志才可完成？在漫長的比賽過程中，運動員如何克服體能上的限制、抖擻精神完成賽事？箇中訣竅，都值得我們借鏡，因為在臨牀治療和科學研究上，往往遇到各種障礙和問題，需要無比的耐心與毅力，抽絲剝繭，才會豁然開朗，有所發現。

秉持信念 積極面對挫折

事實上，古今多少偉大的醫生和科學家，都是憑着鐵杵磨針的毅力，勇於克服一次又一次的挫折，才取得舉世矚目的成就。例如在預防、診斷及治療疾病方面貢獻良多的「人體基因組計劃」，研究時間長達13年，於醫學上的應用才剛剛開始；針對癌症的免疫治療研究，早在1891年已萌芽，至今仍在繼續。這分堅毅從何而來？我想歸根究柢，還是一顆「濟世匡民」的心。這是從醫的根本。醫學既可幫助病人恢復健康，本身就是一門極不容易掌握的學問；加上科技日新月異，每天都有嶄新的發現，需要醫者不斷進修，方可令病人得益。辛勤工作的動力、面對困難的勇氣，往往源於一顆關懷病人、為他們服務的心。只要這分初心不變，再艱難的挑戰，我們總能一一跨越。

另外，Herron的新聞也令我思考面對得失時的應有態度。Herron堅持調查真相、討回公道是可以理解，但世間不如意事十常八九，往往超出自己預期或能力以外。倘若自己問心無愧，有時也要調整心情，放下眼前，積極面對未來。反正自己在過程中的體驗與啟迪，才是無可褫奪的得着。正如Herron本人，儘管爭議尚未解決，卻沒有因此坐困愁城，而是積極籌備今年2月中舉行的另一場100英里長跑，結果同樣打破2017年的個人紀錄，以12小時52分50秒完成。

希望Herron的故事，能給大家一點鼓勵和啟發。遇上挫折不要緊，最重要的是秉持信念，積極面對。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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