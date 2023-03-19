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2023年3月19日星期日
星期日生活
藝博會場外的清潔工藝術
以藝術之名
星期日現場：在囚如何學習……
周日話題：要備戰才可避戰
周日話題：TÁR的愛情虛妄和蒙特利爾的馬勒五新錄音
周日話題：矽谷銀行崩盤與國際時事抽水學
開門讀書：日本鐵路與土產
Long D：（二十五）在路上
無名周記：向美國說不後
老少女之麻糬周記！
創意公民：保安Rap歌獻給你
誰人日記：熱氣
同場加映：相遇的痕迹——《流水落花》與創傷經驗
放心寫作：書寫社區
#31 讀者來信：孤獨的課
阿貓阿狗：#180 粵曲
movie chic, movie style：《日麗追憶》思念既清醒亦微醺
同場加映：Love Life：愛是最重要的事情
家明雜感：《鯨》 老師也是人
影片簡評
單元連載：香港書41
星期日文學‧《古來詩人皆寂寞》——哈薩克草原上遺失的詩
{送暖達人}Husnain、Cindy 震後照出發 觀光變賑災 敘利亞之旅 雪中送炭
讀食時光：泡菜豬肉伴豆腐 韓式下酒菜
民間故宮：渡輪電車上賣畫 彩畫見證文青歲月
無定向學堂：香港選手 智取桌遊奧運會
ways of seeing：藝術審查的藝術 王拓香港個展《第二次審問》
未來城市：懶人包易入口 受眾多互動 TikTok新聞 贏在夠短夠趣
老少女之麻糬周記！
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【明報專訊】作者•Stella So
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藝博會場外的清潔工藝術
以藝術之名
星期日現場：在囚如何學習……
周日話題：要備戰才可避戰
周日話題：TÁR的愛情虛妄和蒙特利爾的馬勒五新錄音
周日話題：矽谷銀行崩盤與國際時事抽水學
開門讀書：日本鐵路與土產
Long D：（二十五）在路上
無名周記：向美國說不後
老少女之麻糬周記！
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放心寫作：書寫社區
#31 讀者來信：孤獨的課
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單元連載：香港書41
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{送暖達人}Husnain、Cindy 震後照出發 觀光變賑災 敘利亞之旅 雪中送炭
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