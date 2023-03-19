周日話題：要備戰才可避戰

眾所周知，去年十一月的地方選舉之前，綠營還在搞派系搶位，一些關鍵人選例如台北市長的參選人還遲遲未落實，弄到各地選舉的步伐出了問題。結果綠營在地方縣市長選戰「輸到仆直」，一月的台北市立委補選又輸，近乎沒有翻身之勢。但在賴清德當上民進黨主席之後，本月的南投立委補選卻一舉拉下了藍營候選人，可謂挽回一點聲勢。所謂新人事新作風，賴清德做了民進黨主席，贏了補選之餘，又整合了內部不同派系的反對聲音（至少壓下了早前要求踢走王世堅等出黨的激烈聲音），搞出一個團結一致參選總統的形象，綠營的聲勢暫時佔優了。

那麼，未來十個月蔡英文政府的主要工作是什麼？一方面，她是要穩住政府的施政，確保施政有利於綠營的選情，讓賴清德當選。這樣做，既有利於政府施政，史上留名，並且有利於英派（即蔡英文派系的子弟兵），日後論功行賞，在下一屆政府繼續得到重用。另一方面，既然蔡英文要確保其施政有利綠營選戰，就不能在兩岸議題上刺激北京的神經，令兩岸形勢出現急劇變化，否則不單影響台海穩定，更會影響總統選情。

「維持現狀」

蔡英文在去年雙十節講話提到，「維持台海和平穩定，是兩岸共同責任」，並說「我們也願意和北京當局，尋求雙方可以接受，維持台海和平穩定的方法」。前年，蔡英文在雙十節的講話說到：「在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張。」筆者不再重複她幾年來，談及兩岸問題的說話內容，但她的主軸很清楚，就是「維持現狀」。

「維持現狀」一詞可圈可點，是不是什麼都不用做，一直處於膠着的狀態，兩岸關係既不往前走，亦不往後退，就是「維持現狀」呢？

去年初的俄烏戰事，就令到「維持現狀」一詞的詮釋出現變化。戰事延續至今有一個特點：美帝及盟友沒有出過一兵一卒，只提供武器支援烏克蘭。這個支援方式，道出了一個政治現實：美帝（至少在民主黨拜登任內），不會貿然出兵支持友邦，而且只會在友邦願意及有能力「撐到底」，頂住來意不善的入侵者之時，美帝及其盟友才願意介入及支援，但這些只是有限制的軍事支援，包括提供武器及軍事人員的培訓而已。至於美帝及其盟友會否出兵相挺呢？按現在拜登政府的戰略思維，不在考慮之列。而且，即使美帝會支援武器，大前提是友邦國家有足夠的兵力及韌性，頂住入侵者的攻擊。例如去年俄烏開戰之時，西方國家有準備接收澤連斯基，並協助他在海外成立臨時政府。不過澤連斯基拒絕流亡，堅持抵抗，又在戰事上有斬獲，美帝及其盟友才轉軚，在政治及軍事上支援烏克蘭。

避免觸碰「底線」

從此經驗可見，如果蔡英文要得到美帝等國的支援，首先要搞好自己的軍事實力，讓美帝及其盟友覺得台灣可以頂得住戰事的壓力。所以近一年來，蔡英文政府推動了幾個重要的軍事政策。軍事武器發展方面，筆者不是武器專家，這點留待其他人評論。但她去年提出，包括去年三月的教育召集訓練改為兩周，去年底提出延長義務役至一年，以至近期推出的修訂《全民防衛動員準備法》，都是先要提高自身戰力，為準備日後戰爭，以免如烏克蘭般，在需要打仗之時卻陷入無兵可用之困。

預備戰爭之同時，又要如何避免戰爭呢？大方向是避免刺激對岸。當中一個重要操作，就是不要觸碰某些自陳水扁時代起，由民進黨自身建立的「底線」。在陳水扁年代，他提出了「四不一沒有」的說法，即是「不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」，其中一個重點，就是在法理上維持「中華民國」的道統。這個說法演變至今，總的來說，是台灣不會修訂現有關於兩岸政治狀態的法律，以免令人覺得蔡英文利用修法去改變現狀，避免對方有藉口攻打台灣。不要忘記，在陳水扁年代，蔡英文就是當時的陸委會主委。

我們不知道這個說法究竟是兩岸之間的一種默契，抑或是蔡英文政府的一種自我設限，又或者是美帝方面同意的一種「避戰」的說法。但在過往六年多，蔡英文政府的確沒有提出，例如變更國土或國號的修憲行動，行動上也避免政府直接支援民運人士，改由當地NGO組織協助處理等。這些行為都是因為不想官方介入或介入太多，挑動對岸神經，避免不必要的戰事。

收容港人的考慮

說到這裏，有些香港朋友會問，究竟兩岸會唔會打仗？幾時打？沒有人敢回答。但是，已移居到台灣的香港朋友，他們該比我更清楚，當地的確處於預備一場戰爭的狀態。至於是否打得成，又或者幾時開打，我們沒有水晶球，難以說得準。不過同一時間，蔡英文政府亦在避戰當中，以免對方有藉口攻打台灣。所以，這就形成了蔡英文政府對港人移民方面諸多刁難。枱面上，台灣官方批評，這幾年的香港移民好多是「假投資真移民」，好多人拿了定居許可就關掉公司兼走人。

但枱底下，台灣政府恐怕，如果官方部門大力支持香港移民或者「手足」，又或修改有關《香港澳門關係條例》等相關法律，令香港「手足」更容易定居台灣，不單引來不少香港「手足」離港赴台，令台灣成為「手足」第一收容港，隨時會刺激對岸的神經，增加軍事風險。這樣相當不利於蔡英文政府爭取時間及空間改革國防力量，提高戰備。有些港人私下會抱怨，蔡英文三年前競選時說了這樣那樣撐香港，三年來卻對港人愈來愈收緊云云。但站在蔡英文政府角度，如果加大了收容香港移民，卻惹來更大的戰事壓力，值唔值得先？要唔要冒這個風險？

你話呢？

文˙王慧麟

編輯•利永倫

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