星期日現場：在囚如何學習……

4年前，已塵封的歷史。2019年11月18日警方圍堵理大，有示威者於多區發起「圍魏救趙」分散警力，其中油麻地一帶共213人被捕，全被控告暴動罪，並分成17案審理。213人當中的13人在去年12月31日判刑。

那天，法庭已坐滿，走廊外還擠滿親友。13名被告當中，除了「12港人」之一的郭子麟，以及IVE學生林敏諾認罪外，餘下11人不認罪，經審訊後全部罪成。他們擠在犯人欄中等候刑期，成為延伸庭電視中十幾個豆豉大的人影，模糊不清。

暫委法官香淑嫻判刑時指，本案暴動是有相當程度的預謀，亦有一定程度的計劃，令彌敦道交通被切斷，與警方對峙約50分鐘內，示威者投擲了超過250枚汽油彈，令現場猶如小型戰場，對有大量市民居住的社區造成難以估計的危害，必須按案例判處有懲罰性和阻嚇性的刑期。法官然後讀出每人的背景及求情理據，節錄如下：

暴徒的人生

第一被告李卓珩，案發時23歲，在美國讀大學（心理學及經濟學），回港從事文職。他在求情信形容自己不平則鳴，中六曾去信校長表達對校政的不滿並獲得聆聽，想像香港經過抗爭後能成為一個更美好的香港。親友求情信中指被告品格善良，望法庭寬容判刑。

第二被告陳駿煒，案發時 24 歲。他在求情信中說這3年間，自己由單身變成丈夫和父親，育有一子一女（1至2歲）；事業方面，由裝修學徒變為公司東主，有10多名員工，在疫情期間義務幫不少宗教團體和老人院舍做噴塗服務。親友求情信中讚被告正直和善，望法庭輕判。

第六被告廖卓賢，案發時22歲，在英國讀大學（環境管理學），回港任獸醫診所護士，被捕後做過跟車送貨、九巴車長兼職，在這3年努力充實自己，考取攀樹資格、各類駕駛牌照，包括巴士、小巴及旅遊巴等，希望有多種技能，確保將來得以謀生。親友求情信中讚被告樂於助人，望法庭輕判。

不少被告也是來自困難家庭，例如第七被告馬宇亮（案發時24歲），父親早逝，他因經濟困難退學，要身兼多職，包括保險業理財策劃員、售貨員、酒吧侍應和晚間清潔散工等。他在求情中指自己的愚蠢和鹵莽令身邊人付上代價，悔意使他徹夜難眠。還有任機場鏟車司機的第九被告容家俊（案發時23歲），和任咖啡師的第十二被告張賀祺（案發時20歲），兩人都來自單親家庭，是家中的重要經濟支柱。而第十被告勞尚文（案發時23歲）做跟車散工，他要供養父母和九十幾歲的祖父母。

四名被告案發時為學生

13名被告中有4名於案發時仍然在學，包括「12港人」之一的郭子麟，案發時18歲，為香港大學機械工程系一年級生；第十一被告梁楀燊，案發時18歲為中學生，被捕後修讀文憑課程，望投身廣告業；第五被告林敏諾，案發時19歲為IVE學生，案發後退學，從事散工；第三被告劉嘉樂，案發時23歲，為銀行業高級文憑課程學生。另外，同案並有第八被告謝澔庭，案發時22歲，為酒店服務員，以及第四被告鄭家裕，案發時30歲，為專業攝影師，總數13人。

暫委法官香淑嫻判刑指，各被告人的背景，以至在等候審訊期間有好的轉變，都不構成任何減刑理由，判囚2年半至5年3個月。

入獄後的生活

這13名被告現時分佈各監獄服刑，我接觸到其中兩名被告的親友，均指他們能適應獄中生活，但不約而同面對學習困難。「師傅」是其中一名被告的中學同學，他說同學入獄後狀態很好，「佢入到去開心咗，仲肥到成隻豬咁𠻹！（笑）第一次探佢，佢話入面啲日子好好過，好過出面，因為入面有規律，日頭就去洗衣房做嘢……佢係唔鍾意講嘢的人，但佢係一個心地善良嘅人。佢未畀人拉之前都講下嘢，畀人拉咗之後都唔講嘢，好少同人講嘢。佢入咗去坐，就話如釋重負……」

師傅說同學在生活上適應，但就放棄在獄中讀書，因為他了解過都會大學的遙距課程，要全靠囚友自修閱讀，沒有教學，加上學費跟巿價一樣，文憑或學位課程都要十幾萬，於是放棄。師傅說同學知道他受訪，很希望提出建議：「佢好想建議，上堂透過ZOOM有recording的功能錄影，如果懲教可以播出來畀佢哋睇，預先錄好片，好過現在自己摸索。」

Rainbow是另一名被告的朋友，她說朋友已還押多時，適應還好，「可能因為佢坐咗一段唔短嘅時間，坐過好多唔同嘅監獄，轉換過好多唔同的環境。喺某啲好惡劣的環境，佢都堅持自己無被其他人同化，亦都覺得佢係好自律和非常有planning的人，佢一直堅持自己喺入面自修……點解佢咁想讀書？因為求學的過程比其他人付出更加多，佢有專注力不足症，佢成日話，由細到大都好專心去諗點可以專心啲（笑）」。她說朋友最終考上大學，學位得來不易，一直很想在獄中自修，但缺乏支援，例如申請送入教科書或計數機也十分困難，加上獄中工作沒自由時間和環境嘈雜，他難以集中，「佢好難專心，上個月佢喺入面申請咗去睇番精神科，想攞藥，因為佢專心唔到讀書，focus唔到做任何嘢，要開始食番藥」。Rainbow說朋友很想表達獄中學習的困難，望有改善。

囚徒的學習困境

囚徒學習難免是一個困境。善牧助更生協會總幹事張文達表示，在囚學習有幾大困難，例如學生基本上只能選擇都大的課程，而不能延續其他大學的學位課程，而都大選修的科目有限，獄中難有好的學習環境和設施，還有成年囚犯要工作，少有自由時間。不過有被告建議播放上課錄影提升教學，未必是一個夢。

懲教署回覆，署方去年12月推出「Learning on Demand」的在囚人士電子學習平台，參與公開考試及修讀大學/專上課程的在囚人士，可透過平板電腦配合院所的內聯網，瀏覽電子學習材料。都會大學亦回覆說會加強學習支援，例如提供平板電腦讓學生修讀資訊科技課程，及加派導師到懲教院所解答學生問題。張文達說暫時知道平板電腦只限壁屋懲教所和赤柱監獄的部分犯人，導師亦是每年一兩次到訪，希望措施能進一步執行，全面惠及在囚學生。

張文達又說明白學費也是嚴重問題，他們「獅子山更新教育基金」2023年春季資助了41名學生，總數39萬元，每人平均不足1萬，即使加上懲教署的「在囚人士教育信託基金」，每人平均資助的幾千元，難以應付學位的學費，需公眾更多支援。Rainbow亦誠心希望社會更多關注，思考獄中支援學習的方案。

根據警方數字，在反修例事件各區示威中共拘捕10,279人，四成為學生，當中1167人已被檢控。除了學生，還有很多有心向學的人不能被統計。記得保安局長鄧炳強去年10月跟都大簽署合作備忘錄時，公開致辭說：「更重要的是讓在囚及更生人士知道他們沒有被社會放棄，期望他們好好珍惜學習機會，持續進修，裝備自己投入建設香港的行列。」

後記：網上看到大學老師說：「我從來不擔心你們。新時代的新人類，自然會找到自己的出路……如果這一代的人有120歲，你們眼前還有100年。」共勉。

文、圖˙鄭思思

編輯•王素怡

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