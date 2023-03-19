此外，除了會展會場，城中各處諸如畫廊商場也有特備展品展出，有人以藝術品積聚財富，也有人用作品說話，譬如今周「Ways of Seeing」介紹有關將與藝術審查員交手的經過變成作品的王拓展，又譬如，路過港鐵大圍站可留意藝術家程展緯的最新作品。小編R早在臉書收到風後便去打卡了，他也研究了好一會兒，到底程是要化身清潔龍定垃圾蟲。用中國人的庶民智慧解讀，愛清潔工也是為自己積福吧。「展期」只有兩星期，打卡要快，同時，一起思索藝術的本質和意義。

林康琪今期回看了20年前的世界大局，當美國決意攻打伊拉克；回到當下，最新有矽谷銀行崩盤牽動全球經濟的神經敏感線；隨着台灣將要舉行大選，任何風吹草動也要小心觸發國際政治危機，甚至打仗，王慧麟從蔡英文近期的一些舉措分析，台灣正在備戰，實則也是為了避戰。

再說藝術，今期有另一篇以馬勒《第五交響曲》切入解讀電影TÁR的文章，加入了歷史人物和古典作品的生平和背景，讀來又有另一番趣味和深意。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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