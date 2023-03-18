HomePod 2管家周身刀 天熱幫你開風扇

HomePod 2的外形設計改動不多，主要是觸控表面延伸至四面邊緣，更方便操作，並可以根據需要提供不同的燈光效果，例如在播放媒體時顯示白光，使用Siri時顯示彩光，通話中或正識別聲音時顯示綠光。

低音雄渾 高音細節清晰

今代Siri最多可識別6把聲音，為每個家庭成員提供個人化服務。除了播放音樂、設定鬧鐘、查看天氣等基本功能外，還可傳送信息、查看日曆、打電話、使用「尋找」功能來定位裝置。今代的Siri更加耳聽八方，即使用家身處另一個房間，又或正在播放音樂，它仍然能夠偵測用家的語音指令。

音質方面，HomePod 2提升了低音表現，內置強勁的摩打動力驅動振膜，振幅高達20毫米。低音等化器米高風可實時調節低頻，創造出深厚雄渾的重低音效果，兼且確保音色平衡一致；配合4個米高風陣列，測量喇叭的外部壓力，能呈現最佳的低音音色。至於5個波束形成的高音喇叭陣列，加上特製的變頻器、喇叭及釹磁鐵，則確保所有細節，包括結他的撥弦和人聲的感情色彩，都能清晰呈現。

HomePod能夠自動感應房間長度，加上運算音訊技術，用家無論將HomePod放在何處，都能配合環境來調校音色。如果連上多部HomePod來使用，還能獲得更多精彩體驗。例如在其他房間放置另一部HomePod或支援AirPlay的喇叭，就可以讓音樂傳遍多個房間，又或者成為家中的廣播器；同一房間使用多部HomePod，則能帶來立體聲效果。●

Apple HomePod第二代規格

音訊：4個低音單元、5個高音單元

連接：Wi-Fi、藍牙5.0、AirPlay 2

體積：168（高）×142（直徑）mm

重量：2.3kg

售價：$2299

查詢：800 908 988