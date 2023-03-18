24小時自助洗：親手為愛車泡泡浴 「由上而下」省時

葉先生說一般自助洗車屋24小時營業，收費按時間計算，以他們的荃灣分店為例，基本收費為每40分鐘$75。記者懷疑40分鐘是否夠用？葉先生說最重要是依循「由上而下」的清洗原則，在使用高壓水槍噴水及清走泡沫、以風槍吹走水滴時，全由車頂做起，那就可減少許多重複步驟。

自助洗車流程

1.將車輛駛進洗車位置，到自助繳費機選擇該車位並以八達通付費

2.付費後，車位倒數計時器及電燈亮起，可使用車位內各項設備

3.先以高壓水槍噴射車身，留意清洗過程應亦由上而下；若最後才洗車頂，沙塵隨水流下時有可能殘留車身，之後以海綿擦拭時恐刮花車殼

4.使用清潔泡沫噴滿車身，再以海綿或羊毛刷由上而下擦拭車身一遍，胎鈴以專用刷擦洗，完成後以高壓水槍洗走清潔泡沫

5.拆出地氈掛在牆上，如果是塑膠地氈可以水槍清洗後再用高壓噴風槍吹乾，毛質地氈則可用吸塵機吸走沙塵，另外車廂及椅子亦可以吸塵機清掃

6.以風槍吹乾車身水滴，最後以吸水抹布抹乾車身，避免留下水印，洗車程序完成●

收費：$75/40分鐘。不同分店收費略有差異

網址：bit.ly/3JGCK7k

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