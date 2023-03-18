汽車洗白白 全方位清潔到「底」

駛過水淹路段 盡快洗車身底盤

香港汽車會會長李耀培說，雖然不少人有洗車習慣，但一般只聚焦在車殼或內櫳，卻忽視清潔底盤。他指車輛底盤接近路面，很易黏附腐蝕性物質，如長時間缺乏清潔，底盤零件有可能受損，影響性能。至於該多久洗一次車？他說每個人的駕駛環境不同，對車身的潔淨要求也有分別，因此難有統一答案，但如經常把車輛停泊在露天地方、駛經工廠區或地盤，或曾駛過被水淹的路段，由於不知道外流的水是鹹水或食水，最好還是盡快清洗車身及底盤。

電腦分析車身結構 10分鐘洗淨

要將汽車徹底洗淨，電腦洗車屋或附設於油站內的洗車設備都能幫上忙。Esso油站經理吳偉生說，電腦可更準確分析車身結構，特別是4條輪胎鈴的位置，更快及更有效率完成清洗程序。由車主將車輛駛到電腦洗車機的指定泊車位置起計，整個洗車程序只需10分鐘。吳偉生說電腦洗車與人手洗車的流程基本相若，首先以高壓水槍由頭到尾冲洗車身一次，去除外殼上的沙塵，「這程序非常重要，如果沒有完全洗走沙塵，無論是用電腦洗車機的刷頭抑或人手以抹布洗車，殘存的沙塵都有可能刮花車身，而高壓水槍便可將黏附的沙塵完全冲走」。坊間雖有售手提式高壓水壺，供車主自助洗車，但吳偉生提醒，要完全噴射車身一次需要使用一定水量；兼且根據法例，污水流到水渠已屬違法（詳見「看清法例」），因此一般車主的確很難找到地方自行徹底清潔車輛。

頭冚特深凹槽 需人手處理

洗走沙塵後，洗車機會完整地為車身噴上清潔泡沫，再以特柔海綿刷及刷輪同時擦洗車身及胎鈴上的污漬，完成後便會噴上保護蠟液。吳偉生說這層保護蠟可減少車身的積塵及加強跣水效能，令車身不易留下水印，延長車輛的清潔狀態。最後，洗車機噴出特效快乾劑及以強風吹乾車身水滴，電腦洗車流程便完成。他說受機器所限，吹風機只能將車身吹至八九成乾，車主可讓車身自然風乾或以毛巾抹乾後才離開。此外，海綿刷也未能完全接觸到車身的每個部位，如部分車輛擋風玻璃與頭冚之間的凹槽特別深，又或車胎前後容易藏有沙塵的凹槽等，車主就需要自己清理。

另外，顧客可選擇加配清潔底盤項目，安裝在地上的噴頭便會同時噴出洗潔劑，不會因而延長洗車時間。

收費：$160，連底盤清潔$170。不同分店收費略有差異

網址：www.esso.com.hk

彈性加選項目 消毒車廂

Esso油站代理鍾偉雄、大偈黃俊雄認為，電腦洗車勝在速度快，但如車主對潔淨程度有極高要求，可能較適合選擇人手洗車。鍾偉雄說人手流程與電腦洗車差不多，但由於清潔得較細緻，因此時間會稍長，以一架5人車為例，平均約需20分鐘。記者以一輛車門黏有少許瀝青的私家車測試洗車服務，黃俊雄發現後便以專用清潔劑來去除瀝青，轉眼間已KO這種難纏的污漬。

鍾偉雄說人手洗車有較多彈性選項，如加選防塵跣水效能更佳及更持久的晶膜保護塗層，又或加強各種車廂內的清潔。他說車廂內有很多縫隙及地氈都藏有沙塵，要用強力吸塵機，或將地氈全部拆出才可以完全清潔。另外，不少顧客會定期選擇煙霧消毒車廂服務。他補充說，雖然額外收費項目較多，但清潔員工會在清潔前先根據車身大小及所選項目，清晰報價。●

收費：泡沫洗車$90起，晶膜塗層$120起，吸塵$50起，冷氣煙霧消毒$188，底盤清潔$75起。不同分店收費略有差異

網址：www.esso.com.hk

●注意事項

大車電單車未能電腦洗車

使用電腦洗車前有3點要留意：

外殼零件穩固：車主必須確保車輛的外殼及零件穩固，例如車側倒後鏡或車身泵把的螺絲擰緊，因為電腦洗車機的車刷及高壓水槍在擦洗時會對車身施加一定壓力，如車身狀態不夠穩固，便有可能損毁。ExxonMobil香港零售業務部區域經理李欣儀說，雖然油站職員事前會稍為檢查一次，但難以確認全車狀態。如翻看閉路電視影片後發現損毀屬於零件不穩，車主將不獲賠償。

車身限制：電腦洗車機的擦洗面積及活動範圍有限，並不適用於所有款式車輛。以Esso的電腦洗車機為例，只適用於車身高度及闊度（不計側鏡）不超過2.2米的車輛；此外，電單車由於車身過窄及過矮，亦不能使用電腦洗車服務。

安全至上：車輛駛進電腦洗車機指定位置後，洗車前所有乘客都要離開車廂，以免發生意外，除非車內有行動不便人士，職員才有可能酌情處理。●

文：周群雄

美術：劉若基

編輯：梁小玲

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