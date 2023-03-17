沙發薯：《中年好聲音》 動人的是故事

在我接觸到的一些朋友之中，尤其是那些本身也挺喜歡卡拉OK的，看得相當投入，屬固定收看的一群。他們不是隨意說兩句那麼簡單，而是一直觀看，能講出好些細節。

這個節目的主要賣點相當明顯，能吸引一大批觀眾固定收看，不是因為常駐評判或客席評判不留情面、尖銳的（又或者尖酸的）批評，又或者是那些有變化的競賽方式，更不見得是那些在每一輪比賽中大致上可以預料得到的（例如面對淘汰的時候）感人場面，而是那些「素人」參賽歌手。

當然，嚴格來說，絕大部分參賽者都不是素人——他們每一個人都有一點點背景，而不是「無端端」、「失驚無神」站了上台的。在他們當中，有的是街頭歌手，有的早年曾經參加公開比賽，並且有過名次，也有的是娛樂圈出身，又或者家人是演藝人。究竟這樣的背景有何意思，這一點是可以討論的，不過起碼有故事可講，令觀眾覺得這並不是一般的選秀，添了一點瞄頭。

《中年好聲音》的參賽資格是參與者要年滿35歲或以上，這呼應了節目名稱的副題：「向夢想再出發」。在某個意義上，這是一個「鹹魚翻生」的節目。不過，在此所謂「鹹魚翻生」者，不是過氣歌手、明星找尋東山再起的機會，而是參賽者回歸初心，再為興趣、理想而戰，不願見到自己淪為（周星馳語錄中的）「鹹魚」一條。參賽者站上舞台，就是他們那份決心的表現。

小故事令人感動

在比賽的過程之中，參賽歌手要證明自己——證明自己有一定的實力，可以比得上職業歌手；而更重要的是，要證明自己心中的那團火仍未熄滅，敢作敢為。而對電視旁邊的觀眾而言，有的想看看是否有臥虎藏龍的高手隱藏於民間，有的則主要是想感受一下參賽者如何「拋個身出嚟」，熱血拼搏一番。口說不想做條「鹹魚」，這並不困難，但要真的參賽，就需要決心、行動（而這正是很多隱世高手所欠缺的）。每星期節目所見，無論最終成功與否，那批人至少踏出了一步，有過嘗試。

那句話說出來很老套，但很有道理：其實有時過程真的很重要。坦白說，誰人最後勝出這個話題或者最多只維持兩三個星期，之後便從娛樂新聞中消逝。近年選秀節目的勝利者能夠從此事業起飛，一帆風順，是少數而不是大多數。可是，在過程之中某參賽者有一些能夠令人留下深刻印象的表現，則可能就是將來反覆重播的畫面、重提的題目了。是否冠軍這個問題，確實不是十分重要。關於這一點，大家心裏有數。所以，觀眾期待的，不是比賽的最後結果。經過好幾輪之後，《中年好聲音》也很難再有什麼高潮。就算由譚詠麟「校長」親自來給參賽者演繹他的名曲打分，也不外如是。

這個節目之所以繼續能夠吸引一定數量的電視觀眾，是因為它有故事好講。參賽者有他們的故事，而觀眾也有可能在比賽過程中發掘自己的故事。今時今日，這些小故事才叫人感動。

文：趙東尼