尖沙嘴居酒屋 九宮盒滿載時令美味

【明報專訊】外出吃飯，不時會眼闊肚窄，尤其看見餐牌上多款吸引菜式，不知從何選起，多希望能有一個大拼盤，將所有招牌佳餚囊括其中。尖沙嘴漆咸圍最近就有一家全新和食居酒屋，當中一道名菜就是幸福盛盒，以九宮格盒子的形式，將時令味道收納其中，內容會隨季節變更，包含刺身、炸物、迷你丼飯、燒魚、沙律等，最適合兩人甜蜜分享。這個差不多是每枱必點的幸福盛盒，非常豐富。到訪當日，就有香脆的炸生蠔、開胃的蕎頭漬、鮮美的牡丹蝦刺身、黑松露帶子刺身和蟹肉海膽蟹子丼飯。想清清胃口，亦有蟹肉蟹子沙律和關東煮蘿蔔，還有香噴噴的燒鯖魚和牛肉秋葵卷。滿滿一盒，吃得非常滿足。除了主菜，連甜品亦有盛盒，同樣是9款甜品紛陳面前，都是日式的經典味道，當中最喜歡軟腍腍又不太甜的蕨餅，以及以北海道牛奶製成的滑滑奶凍和十勝紅豆蓉，每款既可單獨吃，又可自由組合配搭。