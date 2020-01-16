local mode：設計師Joanna Chu Liao 重視傳統工藝 撐本地時裝

香港製衣業歷史可追溯到1950年代，由於當年的廉價勞動力和高效率生產，加上龐大歐美市場，令本地製衣業起飛，製衣廠可向時裝品牌和百貨公司接洽，建立代工生產模式。直至1980年代中期，香港製衣業的產量仍佔全球製衣業總產值的三分之一，並且成為全球最大的製衣出口地之一。然而，隨着內地和其他亞洲國家製衣業逐漸抬頭，本地製衣業在1990年代後期開始逐漸式微。

本地資源短缺 製衣業青黃不接

跟不少香港新一代時裝設計師談經營，他們總不約而同提到資源問題，舉例說，昔日深水埗滿佈的布行現在買少見少，直接中斷了設計師尋找物料的地方。與後輩相比，Joanna擁有家族製衣廠作後盾，看似較得心應手，但事實並非如大家想像容易，她同樣面對資源短缺的問題。「香港製衣業出現青黃不接現象，缺乏紙樣、打版師傅人才。隨着製衣廠遷往內地，令現時新一代很難再入行。我們並非不想依靠內地，而是當地師傅比我們落後，需要一段時間磨合，讓人慨嘆為什麼香港沒有好好珍惜本身擁有的優勢？」說着說着，她又激動表示：「在疫情期間，我曾打電話到製衣業訓練局，向他們查詢尋找製衣人才，對方竟回答：『Sorry，我們沒有人可以介紹。』令我更加不明白：為什麼香港沒有土生土長的師傅！」重視傳統手工藝的她，經常也為尋找人才而苦惱，實際上是因為這些珍貴的文化沒有被好好傳承下去。「我們在香港找到了一個釘珠婆婆，她的做工相當細緻，但她已經70多歲了，雖然已經退休，但仍為我們工作，我總視工廠中的師傅為寶！」

建立自家品牌 發揮創意

除了資源問題，成本亦是經營時尚品牌一大「難關」，就如Joanna所言：「若不是自己的堅持，加上對時裝的熱愛與熱誠，根本很難走下去。」其家族時裝生意曾與日本伊藤忠商事（Itochu）合作，對方包銷由Joanna家族設計和生產的成衣，大部分設計均為迎合百貨公司客路款式。然而她認為這種營運模式太過沉悶，也欠缺創意，結果決定發展自己的時裝品牌。要獨當一面經營下去，當然不容易，Joanna表示：「我們沒有大的時裝集團back up，變相整個經營模式都需要自費，一點一滴也要盡量節省，不過當中卻有更大的好處，便是可以變得很creative，在有限的環境下做出interesting的創作。」亦因為這些原因，令Joanna把焦點着重衣服本身。「別人買你的服飾，並不是因為名字而來，最重要是設計質素，變相逼我們做出高質素衣服。」她補充：「我不會把衣服的售價定於萬位數字、將衣服的成本落在廣告宣傳上，而是讓顧客付錢享受當中的質素。」

自信有個性 毋須依靠穿名牌

去年她翻新個人品牌，換上簡潔的名字JCL，除了是她名字的縮寫，亦包含了品牌背後理念。「JCL分別代表juxtaposition、creativity、luster，品牌設計經常用上反差元素，例如把優雅設計糅合悠閒服飾，予人硬朗感覺，切合現代女性不同生活方式。」JCL亦代表品牌價值觀，顧客懂得愛護和關懷身邊的人和環境，分享joy、care和love。Joanna認為她的客人都是有思想、有個性的女人，懂得穿出自己的性格與味道。「她們本身已經擁有自信，並不需要依靠穿名牌，並不會讓名牌蓋過自己。」隨着世界逐步回復正常，JCL把2023春季系列命名為Back in Action，意指讓大家重新投入到充滿朝氣動力的生活模式。設計摒棄多餘裝飾，以1960年代簡潔線條為輪廓，以高腰闊腳褲裝（圖）配超短外套，展現出充滿活力的率性美。●

品牌名稱：JCL

成立日期：2010

品牌概念：視聰明而獨立的女性為繆斯，她總是對自己充滿信心，展現出effortless beauty。

貨品種類：■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 □男 年齡：□15-25 □25-35 ■ 35＞

銷售點：■實體店 □網店 □ig store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 □其他 備註：

查詢：Joanna Chu Liao Boutique 2881 7128（銅鑼灣店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com