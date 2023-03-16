the buzz：推全新「影色納戸」 藍染灰調 牛仔系列百搭

如果你認為Indigo藍染只有深藍色，那只是你過於簡化對它的理解。Indigo染料可以透過不同染色方法和技術，創造出各種不同色調和效果。舉例說，透過調整染料的濃度和浸泡時間，在藍色的基調上便可創造出淺藍色、靛藍色等不同色調；或在染色過程中加入其他染料或材料，例如咖啡豆渣、茶葉等，也可以為Indigo藍染帶來不同的效果和紋理，呈現豐富多樣的效果。

介乎墨水色和Indigo之間的灰調

45R過去已調製出33種自家藍染配方，每個均有其獨特個性，例如著名的煙灰墨納戸（Nando）、克欽（かちん）、瑠璃（Ruri）、群青（Gunjo）等。其中煙灰墨納戸是最早期調製的配方，略帶煙熏的靛青色調，讓人聯想到傳統日本房屋的儲藏室（Nando）內的昏暗氛圍，歲月洗刷亦會令納戸逐漸褪淡出綠色的痕迹，呈現出一種像日本舊工作服的深沉色調。去年品牌為迎接於日本葉山町開幕的旗艦店，而特別推出接近大海藍色的#72 Hayama Blue，讓人聯想起一望無際的海洋、萬里無雲的晴空。比起品牌經典的藍染Indigo Dye，#72 Hayama Blue多添一份明亮、雀躍的朝氣，亦將城市和海邊的風景區分起來。

今年品牌創辦人兼主設計師井上保美想讓Indigo跳出藍白基調，並希望能夠創造呈灰色的第34種藍染配方。在研發初期，品牌團隊首先使用灰色繩染，可惜未能如願做出滿意色調。經過屢敗屢試，團隊從45R的藍染資料庫找到於2003年推出的墨納戸（Sumi Nando）色調，並得到啟發。這種比Indigo更深的深墨色墨納戶，在洗滌時表面的墨色會漸漸掉色至灰調，結果這種褪色的色調，便成為品牌追求呈灰色的「影色納戸」。至於色調名字的意思，井上保美解釋那就像影子的顏色一樣百搭，時而灰暗，展現出屬於這種Indigo的「偶然」存在。

中性款式男女皆宜

45R除了為影色納戸推出一系列牛仔布單品，這些設計亦因應時尚界掀起的無性別潮流，很多是男女皆宜的中性款式，例如多款牛仔或工裝外套，以及可拆卸和調節長度的吊帶；復古感極強的工裝褲，輕鬆塑造慵懶時尚氣息，突顯無性別美感。細看品牌2023春夏系列，亦可從細節中找到影色納戸和其他藍染色系互襯的造型，例如在純棉製作的鏤空刺繡系列中，便用上這色系做出一款棉布襯衣上的喱士花樣刺繡，既考匠人功夫，亦豐富了整體的質感。●

查詢：45R 2861 1145（灣仔星街店）

文：劉詩言

editor's pick：印度麻質格紋服飾 輕盈舒適

45R的2023春夏系列中，除全新的影色納戸Indigo藍染牛仔系列，還推出多款印度麻質格紋服飾。這種以印度亞麻纖維編織而成的斜紋布，具有輕盈、柔軟和舒適的特點，尤其適合春夏天氣穿著。設計方面，品牌把通常出現在絨布上的格紋圖案，糅合麻質布料，塑造反差視效。

系列同時推出花卉條紋提花精品系列，當中蘊含72%棉及23%人造纖維。服飾由來自關東群馬縣的桐生織製成，此製作方法具有超過1000年的歷史，其特點是集合7種編織技術，是一種著名的日本傳統工藝品。布料擁有柔軟觸感和光澤，突顯出桐生織品的立體感，紋樣豐富同時，不會如印花面料般容易褪色。●

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com