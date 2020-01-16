Pritzker建築大獎得主 David Chipperfield 簡約設計為空間留餘地

個人而言，David Chipperfield的建築會叫人想起藝術家Donald Judd的作品，講求空間與留白。曾效力多位建築大師如Douglas Stephen、Richard Rogers和Norman Foster的他，自1985年成立個人工作室後，首個當紅之作，是同年為同具禪意的三宅一生設計倫敦Sloane Street店的店面，開展了日本多個建築企劃，再紅回英國及歐洲。

與不少時裝品牌合作

他的職業生涯發展有趣，有不少與時裝品牌合作的經驗，再紅回建築界——由一個界別紅回另一界別，該是他的發展特色。作為David Chipperfield伯樂之一的三宅一生去年離世，他亦於其社交媒體致意。如細看三宅一生的生涯，會發現他其實是不少建築師及設計師的伯樂，如Bouroullec Brothers（Ronan and Erwan Bouroullec）、森俊子等，不少人也忽略了這一點。

David Chipperfield其後亦為Dolce & Gabbana、Bally及Valentino等設計店面，為其建築工作室帶來平穩收入之餘，亦是少數能從主理各大品牌舖面設計企劃的Peter Marino手中分一杯羹，同時風格有別的建築師。正當Peter Marino以龍飛鳳舞的奢華感覺主導時，他的簡淨設計無疑是異數。即使他為以浮誇見稱的Dolce & Gabbana設計店面時，空間仍然是簡潔無比，以建築的質感與服裝素材掛鈎為主要方向。

這種在時裝界中的簡潔非主流建築處理手法，亦與David Chipperfield的職業生涯相通。他活在一個以地標式建築為主流的世代，同代的星級建築師（starchitect）如Zaha Hadid、Norman Foster、Renzo Piano及Frank Gehry等，均以浮誇建築形態為主。他的建築更着重留白，讓建築內的人能四通八達，並易於互動。

設計保留原有建築特色

David Chipperfield在全球有高達百多個或大或小的建築項目，筆者曾到過其中兩個，一個是遊倫敦必到的Royal Academy of Arts，整個建築規劃也出自其手。另一個則是去年在威尼斯看Homo Faber展覽時剛完工的Procuratie Vecchie，即威尼斯聖馬可廣場北面的一整幅建築群，是Olivetti展覽中心的所在之處，亦是慈善團體Human Safety Net的外展中心。兩者均為古蹟級數建築，後者更是UNESCO世界遺產。David Chipperfield的厲害之處，可見於這類建築保育類別項目，大都以最少的介入來重新梳理整個地區的脈絡。以Procuratie Vecchie為例，設計保留了原有的建築特色，而整個項目的主旨是方便大眾出入而不損建築原有的脈絡，如加入具雕塑感的白色樓梯，貼合建築的原有特色。復修時亦起出原有磚牆，同時用上scialbatura作表面處理等手法，讓人感到現代而貼合原有建築氛圍。

David Chipperfield獲獎後，與建築師朋友談到其Pritzker獎項是否來得太遲，個人的評價是Not timely but well-deserved。畢竟去年完工的Procuratie Vecchie是他最無為而有為的近期作品，今年獲獎也算是適當。但他的職業生涯其實呈現了現代建築師的兩難。一方面，在社交媒體世代，搶眼設計之於建築師或發展商是品牌化的必要手段，但另一方面，在全球暖化日益嚴竣的年代，視覺上較為低調舒服的雋永建築可能更貼合現實需要。或者timeless and well-deserved，正是其作品的最佳寫照。

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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