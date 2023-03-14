善養救未來：捍衛哭的自由

確實有些小朋友很喜歡上學，但我家兩個小孩都是敏感型，官感和情緒都較濃烈，學校對他們來說實在是一個戰場。

兒子不喜歡上學，實在也有他的根據和因由。他曾跟我分享上幼稚園時，種種不舒服的情境，包括很多「強迫活動」，而沒有說「不」或選擇的空間，例如：被迫吃他覺得很難吃的茶點，被迫做填色活動並且要塗滿框框而不可出界，被迫做手工及唱歌，被迫跟不喜歡的同學同組玩耍等；甚至如廁也沒有選擇，男孩子必須要站立小便，但又往往弄濕褲子。

老師的安撫 孩子視作責罵

當中令我最憂心的一項——「不可以哭」。兒子天性敏感，每天上學已經那麼不容易，哭，本是很正常的情緒反應；然而，師長們覺得理所當然的安慰，對待有情緒的孩子時表現的態度和表達，往往會不經意在孩子心中留下無法覺察的傷痕。

有次，兒子放學後說：「今天我在學校哭，被老師責罵了……」我心中感到不解，老師不都是很溫柔的嗎，於是問：「老師是很兇的罵，還是很溫柔的呢？」兒子答：「很溫柔的罵……」我再問，兒子答：「老師說：『不要哭啦……』」原來，「不要哭啦……」這句看似安撫的說話，對兒子來說已經是一個否定，讓他覺得哭是一件錯事，更覺得自己被罵了。

找一個角落 讓兒子慢慢哭

就這件事我寫了一封信給學校解釋兒子的情况，並送了一本《善養小童成大同》給學校，又打電話跟老師和駐校社工傾談。老師了解後說願意配合，會找一個角落讓兒子慢慢哭。

「我跟老師說了，你現在可以在學校哭了！」兒子聽到後立即雙眼發光，睜大眼睛的問：「我現在可以在學校哭了？」我答：「對啊！」兒子再問：「我現在可以在學校哭了？！」我答：「對啊！」看見兒子興奮的反應，我也有點觸動，原來「哭」這個自由，是一直這麼被牢牢的打壓着。兒子之前不肯上學，原來正是在捍衛自己哭的自由！

後來，我再問兒子在學校的情况，他說，老師現在不會說「不要哭」，但會說「不用哭」，或「哭也見不到媽媽」。我不禁嘆息，這些表達，其實也在否定孩子的情感需要啊！而且，「哭也見不到媽媽」令兒子錯誤解讀為「哭就不讓你見媽媽」，有威脅的意味……難怪兒子後來仍是不願上學！

重新接納自己軟弱時刻

在我修讀輔導學後，明白到哭是一個很重要、也很有效釋放情緒的渠道；但同時，我接觸到不少不懂得哭的成人，就算感到多痛苦多傷心，都流不出一滴淚，因為從小就被灌輸「哭是不好」或「哭也沒用」的信念。而他們療癒的其中一步，就是重新接納自己軟弱的時刻，讓自己哭。

但願我們的社會，愈來愈重視情緒的需要，認知情感的價值與力量，不論是成人、孩子，人人都能享有哭的自由！

文：周芷欣

作者簡介：佛系媽媽，佛法輔導碩士，育有一子一女。原本家庭事業兩得意，產後卻陷入抑鬱。後來接觸到《善養小童成大同》一書，從中看見自己抑鬱背後的童年創傷，深受感動，最後憑藉佛學和內在小孩走出陰霾，放棄原有工作，致力推廣善養和療癒。

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[Happy PaMa 教得樂 第440期]