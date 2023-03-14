荒失失在加家：小家伙「大生意」

記得有一次朋友們到我家吃飯時，這班小女孩邊吃飯邊聊天，由於我正忙着煮飯，沒聽清楚她們說什麼，但之後朋友告訴我，原來這班還沒到10歲的小朋友，正在「談生意」，而這門生意就是在暑假時，要製作檸檬茶到公園出售。作為父親，聽到她們在「談生意」也沒有感到多驚訝，因為這宗「生意」，有一半是由我出的鬼主意！

事緣上年的萬聖節前夕，我們一家駕車經過一個住宅區，在外國人的萬聖節中，南瓜一向是過節必備物品，不少家庭都會在門前擺放一些刻上眼口鼻的古怪南瓜應節，但有一間屋的門口，放置了十數個南瓜在地上，並有兩個小男孩坐在南瓜後方，而南瓜旁則有一個小紙牌寫着價錢。

商討賣檸檬茶大計

當我看到這個情况，便笑說：「夏天種南瓜，差不多冬天便可以拿出來賣，還不需要多大成本，這兩個男孩還真聰明！」而我的兒子聽到回道：「我計算了一下，看似也能賺不少錢呢。」然後我說：「對啊，其實我們家正門對面正好有籃球場和排球場，夏天時人挺多的，在那邊賣點吃的喝的，也許能賺點錢啊！」

雖然這句話是我向兒子回話，但聽在心裏的卻是小女，她更開始和同樣由香港移民過來的一班小女孩討論這宗「生意」的可行度。當然在她們眼中，只要決定了商品類型、成功賣出便可收到金錢，而其中一個小朋友更向父母學習製作檸檬茶，但實際要面對的問題當然不如她們想像中簡單，例如工具和材料如何搬到球場？定價高低？怎樣保溫？這些問題應該還沒有想過。而且究竟這樣出售飲品有沒有違法，還要一班家長慢慢研究。

做家務儲積分換錢

還記得我們以前打暑期工，很多都是在中學後期的事（因為入職年齡限制），年紀漸大，家長放寬外出，和朋友吃喝玩樂之際總有不少花費，因此也開始對金錢有所需求。但這班小女孩是抱着什麼心態而對錢有需求？或許與我家最近另一個變化有關，就是做家務儲積分換錢。

主要是因為小兒也到了12歲，作為父母想他有點理財觀念，但又不想白給他錢，於是想出來的另一個鬼主意。只要做滿了3件家務，便可掙取1元加幣（約5.8港元），餘此類推。當然到最後，大部分家務還是父母做，但當他有「動力」時，1天掙1加元並不困難，而他掙夠錢了便嚷着去超市，結果選了一件小玩具。

小女看在眼中，當然覺得不滿為何他能買我卻不能買，我便解釋買玩具的錢是他自己掙的而不是我給的，或許亦因此而燃起了她做這宗「生意」的「動力」吧！

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第440期]