家庭有教：自由遊戲是什麼？（二）

引導遊戲提供大量由孩子作主的空間。家長會提供概括的框架、多樣化的物料和有彈性的環境。孩子可以在框架下探索眼前的物料和身處的環境。孩子甚至可以為框架加插內容，訂立自己的目標。家長在孩子探索時細心觀察，並在適當的時候引導孩子注意力，幫助孩子完成自己訂立的目標。例如：家長把不同顏色、不同粗幼、不同長短的毛毛鐵線放在桌子上，並在桌上放一些圖片，圖片上印有用毛毛鐵線繞成的圖案和動植物。孩子可以按自己的想法去創作。家長有時會引導孩子注意桌上的圖片，並幫助孩子發現可以用不同的毛毛鐵線拼出更複雜的東西。家長可特別鼓勵孩子創作自己喜歡的東西，孩子亦可通過這個活動訓練小手肌。由於孩子可以按自己的興趣、想法和志向創作，會顯得分外投入，亦會特別記得自己學到的知識和技巧。

孩子主導 家長「積極不干預」

自由遊戲是完全由孩子主導的活動。孩子決定做不做、做什麼、與誰做、如何做和何時做這些活動。家長打定主意，「積極不干預」孩子的行為。例如：家長把不同顏色、不同粗幼、不同長短、不同種類的素材，包括毛毛鐵線、積木、泥膠、膠片、紙張、樹枝、樹葉、貝殼和石頭等，全都放在桌子上，任由孩子自己選擇，自己創作。孩子可以按喜好製作自己喜歡的東西，但亦可以運用這些素材去做別的事情，例如拋樹枝、用膠片為陽光「染色」、用石頭敲打貝殼等。孩子未必可以通過這個活動訓練小手肌，因為孩子可以決定用桌面上的素材做別的事情，但孩子可以從「自選活動」中，發現拋樹枝的竅門，黃光和綠光加起來會成藍光，不同大小的貝殼會發出不同頻率的聲音。簡單來說，孩子未必能夠學到家長想孩子學到的東西，但孩子可以從自由遊戲中，深刻地學到自己感興趣的知識和技巧。

自由遊戲是孩子生活中不可或缺的一部分，但孩子亦可以從其他類型的遊戲甚至是工作中學習和成長。所以，家長需要認清自由遊戲、引導遊戲、指導遊戲、疑似遊戲的工作和工作的分別，讓孩子「遊戲有時、工作有時」，在不同活動中汲取不同的養分！

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第440期]