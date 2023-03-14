特教樂與路：心兒的啟示

心兒是一個很怕獨處的女孩子，獨生女，家庭不完整，她唯一的依靠，就只有媽媽。

媽媽年輕時，隨丈夫遠嫁他方，然後，他們在內地暫居過好幾個城市，最後遷到香港，小小的心兒便隨着媽媽四處浪蕩。

兩手緊握填補心靈空缺

媽媽後來因為跟丈夫分開了，經濟壓力下，擔子加重了，唯有不斷工作，幫補家計；同時，她對女兒總覺得有一份歉疚，為何不能為女兒提供一個完整的家？於是，媽媽一看到什麼興趣班呀，活動比賽呀，就一定帶女兒參加。心兒從來不會拒絕，因為這是她最渴望的親子時間。她最享受在街上被媽媽拖着走，兩手緊握帶來的親密及安全感，正正填補了心靈上空缺的一角。每回媽媽把心兒送到活動中心的大門外便離開，然後匆匆趕路上班去。

在媽媽心中，一切似乎已經鋪排得很好。但，事與願違。

心兒從來都不大願意留在興趣班的課室內，只靜靜地站在一旁，又或坐在一角……

老師，你可否不要叫我的名字？你能否裝着看不見我嗎？我不知道如何開始？

原來，隨着母親移居過好幾個城市，母女倆每次都只停留短暫的時間，她剛剛適應了新環境，跟着又要搬家了。同樣，她剛在興趣班認識了新朋友，但又因搬家而分開。一段段短暫的關係，讓心兒對人缺乏信心。小小的年紀經歷最多的就是離離合合，長久對她來說是無法想像及感受的。這是心兒寂寞的童年生活。

人大了，理應懂得獨處，事實上，這是一個艱難的過程。

對於一個渴望被媽媽關顧的孩子來說，盼望的是每天擁有共處的時光。可惜，媽媽忙於工作，總是晚歸，連一頓晚飯的時間都欠奉，母女的期望出現很大的落差。她開始在網絡的遊戲世界找寄託，慢慢發現網絡世界可以讓她找到一些同路人，因為大家都無所事事，最重要能打發時間。她開始沉迷打遊戲機，廢寢忘餐。怎知道，過了一段日子，她發覺這個玩意沒意思了，可是離不開，擺脫不了對網絡世界的倚賴。

直至一個周末，她回校參加活動。活動完結後，她極不願意回家，懇求老師讓她多留一會。她拿着一疊顏色紙來找我，表示想學摺紙。我跟她一起找資料，找到一些有趣的圖形，陪她一起摺。然後，她坐在校長室的一旁，靜靜地看着視頻，嘗試了好幾個不同的摺紙圖形，樂在其中。

離開前，她很自豪地說：校長，我今天很成功。我今天沒有再打遊戲機！其實，我不喜歡玩遊戲機的。這個下午，她需要的是陪伴。

聽罷，那刻我頓覺，凡事總有原因，不要妄下判斷，若能多了解事情背後隱藏的原因，體會對方的難處，那麼我們才可有效解決問題。

文：譚蘊華（東華三院包玉星學校校長）

作者簡介：從事特殊教育工作逾廿載，深信特教孩子一樣各有潛質，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類，尊重多元」的精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第440期]