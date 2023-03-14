親子筆陣．教女無方：校園復常路

校園頓時生氣勃勃，早上重現全校莊嚴集隊的畫面，球場傳來久違的傳球投籃歡呼聲，午膳校園混雜各種午飯味道的笑聲，放學後冷清的校園也重現了活力。只是，學生忘記/不知道所屬班別集隊位置，誤以為可以在操場上踢足球，飯盒已經由當日即時將飯餸上碟改為預先包裝好的安排；原來一切的復常也得重新適應，重新學習。

同窗3年 似是素未謀面

全港家長教師期待全面恢復全日面授課時，迎來的是如何協助學生重新投入社群，學習與人相處。初中學生幾乎從未見過同學的「真面目」，同窗3年卻似是素未謀面；中四同學再聚一堂學習，彷彿突然由中一升上了中四，彼此的身量和智慧也有不同程度的增長，當如何面對曾經同一高度而現在要分道揚鑣的好友？中五同學突然成為了學生領袖，肩負着教師復常的期望，卻要在模糊的印象中摸索什麼是常態。中六同學要奮起迎接公開試的挑戰，由在家上網課回到學校的實體課，適應的可不是每天8節的課時，還有放學後的補課、午膳時間的個別指導，每天數不盡的測驗，離開學校仍有滿滿的補習安排。於教師來說要恢復的是3年前的常態，但對於學生來說，原來就是新環境新安排。

從實體世界中 重新經歷成長

作為教師、作為家長，要求孩子的同時，也要明白他們過去3年失落的不只是學習的時間，更重要是成長的經歷，從與人學業比併中學習面對失敗或成功，如何在實體世界與同學相處，還有面對群眾發表意見而不是對着鏡頭說話，這一切以往校園理所當然的事，原來都要重新教導，諄諄善誘，有待孩子慢慢從經歷中成長。

經歷900多天的口罩令終於在3月1日結束。回想2020年的文憑試，考評局規定所有考生必須佩戴口罩應試，蘇菲努力溫習的同時，也要加緊練習戴着口罩答卷，好讓自己的面部肌膚習慣口罩的緊貼，學習調理呼吸的節奏，不讓呼出的二氧化碳引致眼鏡起霧。那時，口罩既珍貴又可惡；那時，我們都討厭戴口罩。今天，我們出街不戴口罩，面部肌膚頓感冰涼，少了層保護，不安感油然而生。我們現在反而要適應不戴口罩的生活，要孩子摘下陪伴成長近3年的口罩，又是談何容易。戴口罩是生理上的適應，但摘除口罩以真面目示人更是心理上的適應。給予時間，加以引導，聆聽孩子心聲，才能真的復常。

某天與學生傾談時，一名女生突然摟着我，一陣溫暖，但腦海卻立時出現「社交距離」四字。人與人之間關係的復常，也是要點時間。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第440期]