採訪手記：脫口罩學睇「眉頭眼額」

有利學生全人發展

3名校長異口同聲表示，這兩年多，師生都戴着口罩上課，或多或少也會妨礙學習，尤以學習語言最困難，皆因學生無法透過觀察教師的口形模仿發音。將軍澳循道衛理小學校長林德育還打趣說，長年戴口罩，更會令孩子不懂得看「眉頭眼額」，「我們常教學生要辨識情緒，但其實大家隔着口罩，人家『黑面』、『藐藐嘴』，又或者笑得很開心，你都不知道」。因此他認為不戴口罩，對學童的語言、情緒及人際關係等全人發展會更有利。

然而，當日戴口罩，不少人都花了很多力氣才能適應，同樣，脫口罩亦需要時間過渡，大埔浸信會社會服務處總幹事兼註冊社工吳健文就提醒，不能操之過急，「我相信整體的社會氣氛，都會影響家長和小朋友的決定，但隨着口罩的功能逐漸被淡化，大家在道德或健康上的堅持會慢慢減退，屆時願意除口罩的人數自然增加，現在最需要是互相尊重」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第440期]