專家：向孩子講解不同想法 建同理心

做好成為「少數」的心理準備

他續指，現階段大部分市民尚未適應除下口罩，假如家長有意讓子女成為「少數」，宜給他們做足心理準備，「當孩子成為課室少數不戴口罩的人，難免會承受奇異的目光，最好事先跟小朋友模擬一下，假如被冷眼、被質疑時，可以怎樣回應，避免他們到時措手不及」。

但吳健文相信，這過渡期持續幾個月後，局面便會扭轉，屆時如果小朋友堅持不除口罩，就會變成少數，家長都需要幫他們適應新轉變，「可以用一些淺白易明的例子，讓小朋友尤其是幼兒，明白生活總是會面對轉變的，而現在口罩的功能改變了，只是在流感季節、到醫院時才使用」。有需要亦可按部就班幫小朋友「戒」口罩，「可先由空曠地方開始，例如在郊外除下口罩，讓他們感受到，原來在家以外都可以不戴口罩的，繼而是人流不太密集的市區，最後才到公共交通工具或學校，讓他們逐步適應」。

[Happy PaMa 教得樂 第440期]