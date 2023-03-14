校長「真面目」迎接師生 感覺微妙

雖然在將循做校長已踏入第三個年頭，但他笑言，不論是跟家長或學生，甚至部分一起共事的職工，彼此都沒有見過口罩背後的對方，「我第一天除下口罩，我留意到，很多學生、家長都特別多看我兩眼；而部分老師、工友，我也是第一次見他們沒戴口罩的樣子，這種既熟悉又陌生的感覺，很微妙」。

教導學生勿品評外貌

儘管將循已於12月中恢復全日面授課堂，學生在校內午膳時都會除下口罩，但林德育指出，畢竟午膳時間較短，而且用膳後又要馬上戴回，跟整天除下口罩示人相比，部分學生或會感到後者有較大壓力，「就算我自己，都需要一些心理勇氣，所以我鼓勵小朋友，當你覺得自己承受得起時才去除吧！同時也教導同學，不能品評別人的外貌」。

至於從學習的角度來說，他認為，師生不戴口罩，有助提升教學效能。「像是學英文，b或p的口形是怎樣的呢？老師戴着口罩授課，同學根本看不到；音樂科也是，之前在課堂上是練習不到吹奏牧童笛的。但隨着所有疫情措施取消，我相信對整體學習都有幫助。」

■學生心聲

黃樂瞳，小五

除罩後感放鬆

「我不戴口罩上學，都有少許尷尬，尤其見到很多同學仍戴口罩，也會有一個想法︰『不如戴回吧！』但不戴口罩，沒有一層東西阻隔，可以呼吸到新鮮空氣，我又覺得整個人放鬆很多，而且大家不戴口罩，就可看見對方笑容，會溝通得好些、開心些。」

陳康怡，小五

上課聽得更清晰

「第一天不戴口罩上學，被人看見真面目，我都有些尷尬。但不戴口罩，溝通上就可以更加好，尤其上課，如果老師不戴口罩，我會聽得清晰些，因為以前隔着口罩去聽，的確有時會聽得不太清楚，不明白老師說什麼的。」

[Happy PaMa 教得樂 第440期]