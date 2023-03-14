跨灣大橋踩夜車 幻彩魅力∞無限賞

將軍澳跨灣連接路自去年12月通車後，大橋一直是打卡遊覽熱點，皆因它是全港第一條附設行人道、單車徑和觀景台的多功能行車高架橋，讓人可用駕駛、踩單車和漫步等3種不同速度，欣賞將軍澳海灣兩岸景色。

5公里單車環線 平路為主合新手

其中單車徑以平路為主，適合新手。沿將軍澳南海濱長廊、跨灣大橋和將軍澳海濱公園，形成一條長約5公里的單車環線，踩一轉只需約1小時。黃昏來踏單車，不但可追趕落日，隨着天色轉暗，大橋幻彩燈光上場，配襯萬家燈火，美不勝收。加上暢遊後從將軍澳回程往各區都快捷方便，周末踩車至晚上，也完全不用擔心交通接駁，計劃行程更富彈性。

採訪當天下午，我們一行3人相約在港鐵將軍澳站，從A2出口起步，在十字路口過馬路走向寶盈花園，沿唐俊街、怡明徑走到宏興單車舖（至善街3號Savannah商場G09A號舖，路線見下圖），全程步行約10分鐘。其實區內還有不少單車舖，但因為今次行程規劃黃昏出發、夜賞橋景，所以選擇營業時間較長的店舖，這店最遲可於晚上8時還車（日租$100，假日及公眾假期$120） 。

上橋前打卡熱點 捕捉橋拱「∞」符號

從單車店出發，向右沿單車徑前行，經迴旋處踩上天橋，跨橋過對岸後右轉便見悠悠長廊，即第1個checkpoint：將軍澳南海濱長廊。沿長廊單車徑朝着優美海景踏車，清風送爽，前望是漂亮的跨灣大橋，遙遙對岸可見杏花邨和小西灣。這裏正是追趕落日的好地方，可捕捉漂亮的夕陽美景。

踩約2公里，便到達港鐵康城站附近，由這裏上斜路到迴旋處，右轉便可踏上跨灣大橋，亦是第2個checkpoint：將軍澳跨灣大橋（近康城站）。長約1公里的海上高架橋包含了全港最大跨度的鋼拱橋，其主跨度200米，兩個橋拱向外傾斜，最高點離海面約70米，巧妙構成「∞」的「無限」符號。

這裏有一熱門打卡位值得留意，在上跨灣大橋前的迴旋處遠望，可見橋拱在海灣上形成「∞」無限符號。此位置最能欣賞跨灣大橋的線條美，不論是日落前追趕太陽橙黃餘暉，抑或晚上捕捉大橋夜景，在這個位置總找到驚喜。

橋上飛馳 橋拱幻化成巨翼

當你緩緩加力向橋中央踩去，兩邊橋拱隨你位置移動而展現獨特構圖，打卡一流。人在橋上飛馳，橋拱幻化成巨翼，一時展翅高飛，動感十足；一時翅膀又收到背後，恍如天使造型。若只顧欣賞眼前將軍澳鬧市景色，忽略觀賞橋拱的微妙變化，容易錯過打卡好位。

過橋來到調景嶺，在分岔路口上，左轉可走向港鐵調景嶺站，我們則選擇右轉。到下一個路口再右轉，沿單車徑返回海濱長廊，途中穿過兩條單車隧道，踩向第3個checkpoint：將軍澳海濱公園。這裏沿路有多間食肆和咖啡店，並設有露天座位，方便在路旁泊好單車，歎杯咖啡，細味跨灣大橋全景。

每晚7至9時 漸變彩燈眩目

好戲在後頭，來到晚上7時，大橋彩燈亮麗登場！每晚7至9時，橋拱及主跨橋墩上就會亮起彩色燈光，由藍漸變紫，由黃轉紅，繽紛燈影叫人看得入神。

從將軍澳海濱公園踩回單車店僅約1.1公里，按原計劃完成單車環線僅約5公里長。不過，採訪當晚大家意猶未盡，見到亮起繽紛燈光的跨灣大橋實在太吸引，Jeffery遂帶我們折返第2個checkpoint將軍澳跨灣大橋（近康城站），沉浸式享受大橋在幻彩燈光映襯下的「無限」暢快。夕照下踩車與燈火中夜騎，感受截然不同，卻同樣樂而忘返。看飽夜景後，我們才滿足地結束今日行程。

計劃大橋單車遊時，如想兼賞黃昏落日及夜景燈光，可選在落日時間前半小時出發，先在將軍澳南海濱長廊追趕落日，再踩上跨灣大橋，落橋後稍休片刻賞景，待晚上7時華燈初上，即可欣賞大橋在海灣上亮起彩光的獨特美態，感受跨灣大橋不同形態魅力。

■起點：Savannah商場（單車舖）→（0.2公里）①將軍澳南海濱長廊→（2公里）②將軍澳跨灣大橋（近康城站）→（2公里）③將軍澳海濱公園→（1.1公里）終點：Savannah商場（單車舖）

■行程

全長：5.3公里

需時：約1小時（不計拍照休息和等待大橋亮燈時間）

來回程交通：港鐵將軍澳站

■溫馨提示

跨灣大橋風勢強勁，當風速達40公里（約3號風球風力）時，行人及單車徑便會封閉，出發前應留意天氣變化。

文：王惠芳

編輯：梁小玲

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