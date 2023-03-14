同場加映：古老眼鏡橋尋心形石

【明報專訊】長崎市內的人氣景點眾多，輕巧遊點亦有不少，眼鏡橋是其中之一。它是中島川上一座雙拱石橋，與東京的日本橋和山口縣岩國市的錦帶橋，並列日本三大名橋。1634年由當地的興福寺邀請中國工匠建造，曾多次遭洪水冲毁並重建，現為沖繩（古琉球王國）以外現存最古老的日本石橋。在天朗氣清的日子，能拍攝到如眼鏡般的雙拱橋倒影。遊覽眼鏡橋時，記得順道在附近找尋心形石，據說可找到3至20顆！這些心形石頭來自1982年的中島川氾濫，人們施加防禦工程時將心形石嵌入其中，明顯呈心形的約有3顆，形態帶點心形的則有十數顆，寓意為人帶來好運、幸福和愛。橋邊常見不少女生在找心形石，祈求姻緣與幸福。