姿治通鑑：骨架歪斜可致彈響髖

造成彈響髖的原因各異，可能是腹部肌肉或內臟張力過大，常見於腹部曾開刀做手術、情緒緊張或易有腸胃不適的人士，以致拉緊連接大腿骨的髖屈肌，在屈髖時髖屈肌卡着關節的骨位，造成卡住的感覺。

另外，也可能是足部骨架歪斜，從腳腕到髖由下而上的力線不對，髖關節不順接，以致拉緊臀肌和髂脛束，在屈髖時磨到大腿骨的大轉子，所以會有筋腱卡着骨頭的感覺。

蹲下起身 髖關節感「卡住」

另外一個原因是臀肌纖維化，臀肌失去了肌肉應有的彈性，變得僵硬，感覺就像由橡筋變成紙張一樣。這最明顯特徵是，臀部肌肉柔軟度和髖關節活動幅度受限。患者會經常感到屁股有拉扯感，屈曲髖關節時，不能屈到極限，甚至會感到關節痠痛。臀肌如此繃緊的話，可想而知，屈髖時肌肉自然不能順利滑過骨頭，會有卡住感覺。

要知道自己有沒有彈響髖，可以嘗試將雙腳靠攏，保持膝頭對齊，蹲下。蹲下時留意髖關節有沒有卡住的感覺、是否需要額外加力、膝頭是否難以維持對齊；站起時又會否同樣卡住。做以上動作時，如果順利蹲下，或過程中只是有輕微卡着的感覺，問題不大；否則就代表身體有較大程度的骨架歪斜、肌肉沾黏等情况。

要解決彈響髖，就要對症下藥，先處理腹部或腳的張力拉扯問題。如果是纖維化問題，可以先用針灸解開纖維化肌肉與附近組織的沾黏，配合手法和糾正運動，「對齊」髖關節。

香港中華基督教青年會的專職醫療護理部，為有彈響髖或其他痛症問題的人士提供物理治療評估及運動建議。詳情可查閱bit.ly/3DSUclE，或致電2783 3616查詢。

文：林曉彬（香港中華基督教青年會註冊物理治療師）