協同效應 1+1>2 中晚期肝癌 綜合治療增存活率

近兩年愈來愈多研究發現，結合局部治療和藥物治療，能更有效控制病情及提高病人存活率。

肝癌是全球第6號最常見癌症，在香港，肝癌致死率位列第三，僅次於肺癌和大腸癌。

根據香港癌症資料庫，每年有近1800宗原發性肝癌新症。當中僅三成人適合做手術根治，其餘七成病人因腫瘤體積較大，腫瘤入侵血管，已擴散至其他器官，或肝功能太差等原因，只能接受非根治性治療來控制病情。

局部治療難阻腫瘤擴散

根據國際指引，中期肝癌應以肝動脈栓塞化學療法（TACE）治療，而如患者腫瘤已屆晚期，則應以藥物（標靶藥物、免疫治療）為一線治療。近年藥物治療已取得不少進展，但整體治療效果仍有顯著改善空間。

中晚期肝癌治療的挑戰極大，首先病人腫瘤體積一般較大，如不及時控制病情，病人肝功能便會轉差；其次，腫瘤很多時已入侵血管，較容易擴散；最後，病人一般都患有肝硬化、肝炎等影響肝功能的疾病，大大增加治療難度。因此，臨牀上我們經常遇到顧此失彼的情况——當單用TACE或立體定位放射治療（SBRT）的局部治療時，即使成功將肝腫瘤縮小，但腫瘤卻很快便擴散至其他器官；而單用藥物治療，往往又未能針對性地有效將肝內腫瘤縮小。

3綜合方案有效控病情

直至近兩年，愈來愈多證據顯示，結合局部治療（local treatment）和藥物治療（systemic treatment）的綜合治療方案，能更有效控制病情及提高病人存活率：

1. 肝動脈栓塞化學療法（Transarterial Chemoembolisation，TACE）結合標靶治療：

剛於去年發表多中心、第三期大型臨牀研究，共招募了338名晚期肝癌病人。研究將病人分成兩組，比對現時標準一線標靶藥治療，及將動脈化療栓塞術結合標靶藥（實驗組）的治療成效。研究發現，接受綜合治療的病人不論是平均存活期（17.8個月 vs. 11.5個月）、無惡化存活期（10.6個月 vs. 6.4個月）及有效率（54% vs. 25%），都比單以標靶藥治療優勝，而研究亦證實了綜合治療的安全度。

2. 立體定位放射治療（SBRT）結合標靶藥治療：

去年美國放射腫瘤學會年會發表了另外一篇重磅研究，此全球多中心研究於2013年開始，於23間醫院招募177名晚期肝癌患者。研究將病人分成兩組，第一組病人接受標靶藥治療，另外一組則將接受SBRT結合標靶藥的綜合治療。結果發現，接受綜合治療的病人不論是平均存活期（15.8個月 vs. 12.3個月）及無惡化存活期（9.2個月 vs. 5.5個月）均有改善，而兩組病人的副作用大致相若。

3. 選擇性體內放射治療（Selective Internal Radiation Therapy，SIRT）結合免疫治療：

此於2021年發表的研究，共招募了36名中晚期的肝癌病人，病人接受一次性SIRT，之後每兩星期接受1次免疫治療，有效率超過30%，而病人存活期比單用SIRT或免疫治療更佳。

總括而言，綜合治療最大好處是能同時發揮局部治療和藥物治療的好處，雙劍合璧，攻擊癌細胞。兩類治療更往往有協同效應，例如電療能刺激免疫系統加強免疫治療功效，或標靶藥能促進血管健康增生，改善動脈栓塞化學療法的功效，發揮一加一大於二的治療效果。而最重要，最新研究均顯示結合兩類治療沒有增加副作用，是安全的治療方案。相信未來會有更多關於綜合治療的大型研究面世，不斷改善病人的存活率，為病人帶來新希望。

文：蔣子樑（香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授）

編輯：朱建勳

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