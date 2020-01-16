吾生有杏：院長醫生周記（224）：行李箱裏的遺物

活着每個瞬間 才是自己擁有

以下與佛祖的一番對話是節錄於這篇小品：

佛祖對一個剛去世的男人說：「好了，我們走吧。」男人感到有點愕然，說：「這麼快？我還有很多事情沒有完成。」

佛說：「很抱歉，但你的時間到了。」佛祖邊說邊指着男人身旁的行李箱。男人好奇地問：「這箱子裏是什麼？」佛說：「是你的遺物。」

男人追問：「我的遺物？你的意思是我的東西、衣服和錢嗎？」佛說：「那些東西從來都不是你的，它們是屬於地上還活着的人。」

男人繼續問：「是我的記憶嗎？」佛說：「不是，它們是屬於時間的。」

男人猜測問：「是我的天賦嗎？」佛回答：「不是，它們屬於境遇。」天賦是來自父母及環境條件的偶然，不管聰明或愚笨，都是帶不走的。

男人再問：「難道是我的朋友和家人？」佛說：「不，他們屬於你曾經走過的旅途。」

男人緊張的追問：「是我的妻子和孩子們？」佛再次搖頭，說：「不，他們屬於你的心。」人死後，心就沒有了。

「那麼一定是我的軀體吧！」男人開始有點不是味兒。佛說：「不，你的軀體屬於塵埃。」

男人肯定地說：「那一定是我的靈魂吧！」佛祖一笑而過，說：「孩子，你完全錯了，你的靈魂屬於我的。」

最後，男人含着淚打開了箱子，內裏空空如也！他淚流滿面，心碎地問佛祖：「難道我從來都沒有擁有過任何東西嗎？」佛說：「是的，世間沒有任何東西是真正屬於你。」

「那麼，什麼是屬於我的？」佛說：「你活着時的每一個瞬間，都是你的。」

死亡是「無常」的。人生在世還有許多還未完成的事情，死亡往往就在我們毫無準備下突然到來，令人措手不及。世間沒有什麼事物能夠真正抓住，只有人在「活着」的「每個瞬間」，才是自己擁有的。

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文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

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