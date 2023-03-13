知多啲：中醫助眠攻略：情緒管理 陰陽調和

註冊中醫潘健燊則表示，陽入於陰謂之寐，人需要陰陽調和才能安睡，就好像「老公（陽氣）每晚要返屋企陪老婆（陰分），大家先可以好好瞓覺」。

朱穎詩、潘健燊由起居飲食、食療、呼吸法、按穴4方面，提供全方位助眠攻略。

起居飲食 核桃做零食 小米煲糖水

‧在生活及工作上避免心情鬱結或發怒而傷肝，思慮太多亦會傷脾

‧正餐少吃傷脾胃的辛辣及煎炸食物

‧下午3時至晚上6時吃5至8粒核桃作零食。核桃可補腎安神，尤其適合過度用腦或多夜尿、腰痠等腎虛型失眠的人。核桃亦含有褪黑激素，有助改善睡眠質素

‧晚飯後約7至9時吃安神糖水（百合40克，銀耳10克，冰糖30克，酸棗仁30克，小米50克／約4人分量；所有材料加4至5碗水煲1小時），有助滋陰降火，養心安神。當中小米是「助眠聖手」，能健脾安眠，提高腦內的色胺酸量，有助入眠

食療 清肝化痰寧神湯

春天開始釋放陽氣，大腦受影響而未能放鬆，體內陽氣被壓抑，形成肝膽鬱熱的體質，影響睡眠質素；加上濕氣偏重，若平日喜歡吃薯片及朱古力等濕熱零食，又欠缺運動，令濕氣滯留體內，阻礙氣血循環，出現半夜易醒、盜汗等痰熱擾心現象。

‧清肝甜睡湯

適合肝膽鬱熱者，徵狀包括多夢易醒、火爆易怒、胸脅脹痛、經常嘆氣、口苦、眼乾帶紅筋、小便赤痛

功效：清肝利膽，瀉火安神

材料（3至4人分量）：

雞骨草、桑葉、夏枯草各15克，蜜棗兩粒，豬骨250克（素食者可用腰果代替），陳皮半塊，生薑2片

做法：將中藥材洗淨，豬骨汆水，所有材料放入煲內，加入清水10碗，猛火煲滾轉中火煲1小時，加鹽調味即可

‧化痰寧神湯

適合濕氣重者，徵狀包括常感到睡不夠、多夢易醒、心煩不安、喉嚨容易有痰、胃口差、作嘔作悶、口黏口臭

功效：化痰清熱，和中安神

材料（3至4人分量）：

生、熟薏苡仁各15克，茯神20克，陳皮1塊，白蘿蔔適量，芒果核2個，豬瘦肉3両（素食者可以用腰果代替）

做法：將材料洗淨，豬瘦肉汆水，切件放入煲內，加清水10碗，猛火煲滾轉中火煲1小時，加鹽調味即可

‧ 龍眼百合茶

功效：養心安神

材料（1人分量）：

龍眼肉10克、百合6克、紅棗5顆

做法：藥材放入500毫升水中，煮30分鐘後飲用

478呼吸法 放鬆身體

用鼻吸氣4秒，閉氣7秒，再慢慢從嘴巴吐氣8秒，以上3個步驟為1個循環，每晚做4次。透過吸氣4秒吸入更多氧氣，閉氣7秒有助氧氣徹底進入血液，吐氣8秒可以減緩心跳，令肺部排出二氧化碳，降低交感神經興奮程度，放鬆身體，幫助入眠。

按穴助眠

按摩內關穴及印堂穴，可以順、逆時針分別按30次。

交替按摩雙手神門穴，每邊按約2分鐘。

資料來源：註冊中醫朱穎詩、潘健燊

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