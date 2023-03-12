星期日文學‧《馬華文學與文化讀本》的香港聯繫

《馬華文學與文化讀本》近600頁，基本上有馬華文學史的模樣。全書共有12個單元，從「南中國海的波浪」開始，帶入南洋華人的文學與文化，以至使節、過客與移民的創作，之後是戰爭時期，郁達夫南來又失蹤，再而進入冷戰時代的地緣政治與南洋文學，一方是寫實主義與社會現實主義，另一方是六七十年代的冷戰現代主義與馬華文學新浪潮。

《馬華文學與文化讀本》也關注個別馬華作家（如李天葆）的鄉土書寫與地方感，以至砂拉越與沙巴的婆羅洲馬華文學，與半島馬華文學共生並存。書中介紹了一些馬華作家（如黎紫書、賀淑芳）在歷史、家國與身分認同方面的探索，再評介馬哈迪時代（1981-2003）的一批詩人（如方路、辛金順）。書中有單元專述一批在台馬華作家，其中有星座詩社、神州詩社的詩人，也當然討論重要作家，包括李永平、黃錦樹、陳大為、鍾怡雯。

《馬華文學與文化讀本》的最後兩個單元「多語、多元與華馬文學」以及「視與聽：電影、劇場、歌謠、書法」，面向峇峇馬來文學、華裔馬來文學、翻譯文學、馬英文學（如歐大旭（Tash Aw）、陳團英（Tan Twan Eng）、朱洋熹（Yangsze Choo）），以至蔡明亮回到馬來西亞拍攝的《黑眼圈》，涉及廣義上的馬華文學，甚至馬華文學以外。書末的「馬華文學大事記」也相當實用，方便查閱。

自1786年，檳城開埠，由英國東印度公司據有，馬來西亞已有華人蹤迹，當然，明代鄭和下西洋，就更加早了。馬來西亞與香港關係密切，1818年，傳教士馬禮遜在馬六甲創辦英華書院與鉛字印刷所，隨着香港開埠，1843年，英華書院與印刷機遷至香港。

在20世紀三四十年代，有個別作家輾轉於香港和南洋，例如作家戴隱郎，他出生於英屬馬來亞雪蘭莪州沙戥，祖籍廣東惠陽，他在怡保南洋美術研究所學習，1930年代初居於香港，擔任香港南粵中學的教員，也在《南華日報．勁草》、《時代風景》等副刊及雜誌發表詩作、評論，更和劉火子、李育中合編創辦《今日詩歌》，其中收有他的重要評論〈論象徵主義詩歌〉。1935年，戴隱郎與溫濤、劉火子在香港成立「深刻木刻社」。《馬華文學與文化讀本》一書中，莊華興〈戴隱郎在南洋與東北亞之間的文藝流動〉的文章，有扼要的介紹。

冷戰和香港

如果要說馬華文學與香港文學的互動，焦點當然在冷戰時期。友聯出版社在香港創辦《兒童樂園》、《中國學生周報》、《大學生活》、《祖國周刊》，更開設友聯研究所，背後有美國「亞洲基金會」（Asia Foundation）的支持。1954年，香港友聯在新加坡設分社，出版《蕉風》和《學生周報》馬來亞版。

友聯將冷戰的文化戰線帶到南洋，抗衡左翼和現實主義文藝，而實際上也將香港文學帶到當地，更將文學創作的熱情播種到當地，正如伍燕翎在文章〈冷戰時期的友聯、《蕉風》、《學生周報》〉指出：「友聯出版社設立以來，正是馬來西亞從殖民走向獨立的後殖民時期，也是緊急法令腥風血雨的年代，馬華文學處在一片呼籲反黃和愛國浪潮聲中。這時，友聯帶有組織性的文學團體在這文化貧瘠的馬來（西）亞，倒是起了一定的作用。」

白垚：走向現代主義文學

曾經有多位香港南來文人到南洋主持友聯大局，例如有余德寬、方天、姚拓、燕歸來、黃思騁、黃崖、白垚等等。黃崖在1950年來到香港，在友聯出版社當校對，後來成為《大學生活》編輯委員、《中國學生周報》副社長，1959年到馬來西亞擔任《蕉風》及《學生周報》編輯，也撰寫不少小說，林春美的〈黃崖在冷戰的年代〉就是探討黃崖的小說《烈火》及其續集（由香港高原出版社出版），點出黃崖的自由主義立場和承接五四以來的人文主義主張，下開1960年代馬華現代主義。畢竟，黃崖主持《蕉風》近10年，推動了現代文學。

更新潮的現代主義文學，是由另一友聯中人白垚帶起第一波。林春美另一篇文章〈馬華現代主義文學的起始〉說明了1959年是馬華現代主義文學開始之年，白垚不單在《學生周報》發表詩作〈麻河靜立〉，也在《蕉風》發表文章〈新詩的再革命〉。

從白垚的《縷雲起於綠草：散文•詩•歌劇文本》可知，白垚1934年生於廣東東莞，初中就讀於廣州培正中學，高中就讀於香港培正中學，台灣大學歷史系畢業，1957年赴馬來亞參與友聯機構的工作，編輯《學生周報》與《蕉風》。

值得一記，而且可為〈馬華現代主義文學的起始〉補白的，就是起始的火苗。白垚的《縷雲起於綠草》回顧往事，香港詩人夏侯無忌（原名孫述憲，另有筆名齊桓），向白垚推介梁宗岱的詩論，白垚在香港《人人文學》的圖書室，讀到梁宗岱的評論集《詩與真》，1957年赴剛剛獨立建國的馬來亞，翌年，《學生周報》在波德申舉辦野餐會，從香港南下新加坡的詩人力匡，演講時引用梁宗岱的詩論，白垚留下印象。後來，白垚在吉隆坡的民眾圖書館再讀《詩與真》。

梁宗岱曾遊學於歐洲，結識梵樂希（Paul Valéry）、羅曼羅蘭（Romain Rolland），回中國後擔任北京大學法文系主任，1935年出版《詩與真》，翌年再有二集。新詩的火苗從中國傳到香港，再傳到新馬，白垚是見證人，他說：「怡保街頭的漫步，麻河靜立的沉思，心裏明滅的，就是這閃爍相招的火苗。」

1969年，白垚與姚拓、牧羚奴（陳瑞獻）、李蒼（李有成）具名編輯人，革新《蕉風》月刊，加上梁明廣（完顏藉）、陳瑞獻合編《南洋週刊．文叢》，星馬掀起了現代主義文學潮流。

劉以鬯的南洋時期

遠赴南洋的除了友聯領導者，還有作家和詩人，包括劉以鬯、力匡、楊際光。

劉以鬯生於上海，1948年來到香港，1952年南下新加坡，擔任《益世報》主筆兼編副刊，《益世報》迅速倒閉後，擔任馬來亞吉隆坡《聯邦日報》的總編輯，不久《聯邦日報》又停刊，劉以鬯出任多份報刊的編輯，直至1957年回到香港。

劉以鬯的5年南洋時期，留下一些小說。回港後撰寫了以南洋為背景的中篇小說《星嘉坡故事》與《​​蕉風椰雨》，也有一批有南洋風味的短篇小說，2010年結集成《熱帶風雨》，以上作品收集於2022年出版的南洋故事集《椰風蕉雨》。

陳麗汶的〈劉以鬯在南洋：報業足跡與小說創作〉（刊發於網站「微批」），以及《馬華文學與文化讀本》中，鄧觀傑的文章〈劉以鬯：來自香港的南洋風景〉，都有劉以鬯南洋時期的討論。從小說內容和相關評論，可見劉以鬯的適應力很強，在南洋寫的小說中運用新馬詞彙用語（如「弄迎」、「羔呸」、「五扣六」等，詞義見《馬華文學與文化讀本》第146頁），令人誤以為他是新馬華僑。劉以鬯在香港寫的小說，又成功呈現了香港的本土社會特色。劉以鬯的應變令他在異域立足，異地也變成本土。

力匡在新加坡

楊際光和力匡是風格完全迥異的香港詩人，在拙編《五○年代香港詩選》中，他們一馬當先在最前兩位，各有7首詩入選，又在拙編《香港文學大系1950-1969：新詩卷二》中，選錄作品一兩首，可見他們的詩歌創作高峰期，是在1950年代香港。

力匡生於廣州，1950年來港，任職中學教師及圖書館主任，曾主編《人人文學》及《海瀾》。力匡在1958年離港，赴新加坡從事教育工作。力匡在香港出版了《燕語》和《高原的牧鈴》兩本詩集，相當風行。張詠梅的專書《北窗下呢喃的燕語——力匡作品漫談》，對力匡早期詩作有所討論。

也斯晚年對力匡的小說頗感興趣，我們找來力匡的小說集《長夜》、《阿弘的童年》、《聖城》、《諸神的復活》，還有沒有結集的小說，看他怎樣寫廣州、香港、新加坡，以及阿弘的成長、有藹的生活。後來，也斯和我將《長夜》中的佳作，加上一批未結集的小說，主要是《聖城》完成後、赴新加坡之前的短篇，合編成《長夜以後的故事——力匡短篇小說選》。這是我們二人合編的最後一本書。

當時，也斯和我都很好奇力匡在新加坡的生活到底是怎樣，如今翻閱《馬華文學與文化讀本》，張松建在〈亞洲冷戰年代的抒情詩人：力匡、楊際光〉一文中，彷彿回答了我們：「力匡移民新加坡以後，家庭幸福，工作穩定，變成新加坡公民，有了國族認同和地方之愛。他的作品出現於《蕉風》、《南洋商報》、《星洲日報》、《聯合早報》、《新明日報》等報章。」

1966年，力匡在新加坡寫詩作〈十年〉，發表於《明報月刊》，力匡寫道：

十年來我透過眼淚識取人生，

以無價的歲月交換點滴財富，

十年前我在香港寫拙劣的詩，

十年後我在星洲的詩拙劣如故。

楊際光的漂泊人生

楊際光生於江蘇無錫，畢業於上海聖約翰大學。1950年代初任《香港時報》編輯、香港《幽默》半月刊主編，作品發表於《文藝新潮》等。1959年移居吉隆坡，早期在《虎報》任副總編輯，後來在馬來亞廣播電台任高職，以及在《新明日報》主持編務。1968年詩集《雨天集》由香港華英出版社出版。楊際光在1974年移居美國，成為鞋匠。劉紹銘散文〈皮匠詩人〉中說的，就是楊際光。

張松建在〈亞洲冷戰年代的抒情詩人：力匡、楊際光〉中說：「楊際光拒絕在作品中進行政治宣傳，偶爾含蓄展露社會意識，保持謙抑、中性的立場，在文字世界裏馳騁卓越的才情。楊際光是純文學的堅守者。」楊際光的晚年文集命名為《純境可求》，代表了他的文學理念。

楊際光漂泊上海、香港、吉隆坡、美國，為什麼他沒有定居於馬來西亞呢？楊際光在發表於《香港文學》的散文〈記憶的歷程——我為甚麼寫〈牀頭草〉〉中，回首昔日的南洋往事，他自白：「我本來就喜歡不同的語文。為了要融和在這個多元熔爐之中，我以極高的熱誠學習馬來文，甚至參加公民國語（馬來文）考試，獲得及格。可是不知為了甚麼原因，我還是不能入籍，最後連工作也受影響，只得來到美國。這時我已五十歲，在這裏的環境中極難找到工作 ，終於靠着一位老皮匠的幫助，接過他的小店，就這樣做了皮匠二十多年，在三年前退休。」不能入馬來西亞籍的原因，恐怕如石沉大海。

力匡、楊際光在《馬華文學與文化讀本》各佔半篇，但他們似乎沒有留下多少馬華文學作品。最後，力匡1991年在新加坡逝世，楊際光2001年病逝於美國。

馬華文學的研究已見一定規模，從文學作品選集出發，進入評論與歷史視野，近年又有專書如黃錦樹的《現實與詩意：馬華文學的欲望》，以及林春美的《《蕉風》與非左翼的馬華文學》。在已見的馬華文學論著中，《馬華文學與文化讀本》大概是最突出的一本了，堪稱是里程碑，也不為過。

文•鄭政恆

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao