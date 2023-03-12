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movie chic, movie style：影后影帝之爭：鯨男傳奇

【明報專訊】第95屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間明早星期一揭盅，幾個主要獎項得主好像呼之欲出，華人觀眾看來都會拭目以待，但最佳女主角獎近日爆出拉票爭議。

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