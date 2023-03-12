副刊

星期日生活

Long D：（二十四）回信

【明報專訊】無聊地發現，兩個朋友的名字加起來是DM，direct message。之前讀到信，想趁此一併回覆，都叫做「你」，尤其你說過讀書遇見問題有點困擾，我想省卻郵遞快點寄達。

上 / 下一篇新聞