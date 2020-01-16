e新品：Leica 007限量版相機 周身懾人「特務味」

為了蒐集情報，特務與相機一向形影不離，而作為有極長歷史的相機品牌Leica，亦與007有着不少交匯。今次推出的D-Lux 7 007限量版是建基於同廠的D-Lux 7，內置4/3吋感光元件和Leica DC Vario-Summilux 10.9-34 f/1.7-2.8 ASPH鏡頭（等效焦距24-75mm），機身細小但拍攝能力強，正好與特務裝備相呼應。

機頂綴電影標誌 槍管膛線圖案鏡頭蓋

為了令這部限量版相機更具「特務味」，機身飾皮特別改用菱格紋材料製成，配合全黑機身，在晚上更具「隱身」效果。廠方亦特製專用腕帶，減少相機跣手墜地的風險。機頂印有「007」標誌，熱靴處則刻有限量編號。相機套裝亦包括一個自動開合鏡頭蓋，蓋上特別加入007系列中最經典的槍管膛線圖案，對於電影粉絲來說，十分有親切感。另外，跟機還有特製的槍袋式皮套，讓用家隨時候命，快速拔機狙擊最電光火石的時刻。

售價：$18,000

查詢：2385 0118

文：吳一鳴