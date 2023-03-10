東涌梅窩賞花打卡半日遊 機場「黃金大道」最後召集

以往大家欣賞黃花風鈴木，多數會到南昌公園、將軍澳唐明街公園等交通較方便的地方，但今年機場附近的機場風鈴徑卻成功「搶Fo」，除了有早前的櫻花熱潮打響頭炮，此處的黃花風鈴木亦比市區更早開花，數量超過200棵，於過路灣路一段形成了一條黃金大道，若遇上蔚藍天空，黃花藍天強烈對比，拍照打卡一流。

種逾200株黃花風鈴木 開花僅兩周

根據康文署資料，黃花風鈴木又名黃鐘木，樹高可達20米，花期一般為3、4月。不過今年提早開花，2月底於風鈴徑一帶已見黃花的蹤影。幾年前記者來訪時，在赤鱲角近觀景路的國泰城、古窯公園及機場古物園都見到黃花風鈴木，但可能當年名氣未夠響，未有太多人注意。今年在機管局宣傳下，平日較寧靜的赤鱲角亦熱鬧起來，現場有指示牌介紹機管局正推行的園景提升項目，如在風鈴徑兩旁栽種逾200棵黃花風鈴木，難怪人氣比以往大大提升。不過黃花風鈴木開花時間甚短，一般在兩周內便會凋落，屆時滿地黃花又是另一番美態。至於南昌公園和唐明街公園的黃花風鈴木仍未到盛開階段，按康文署「康文賞花情報」網頁（bit.ly/3YGDgXn）資料顯示，截至3月9日兩區的花開指數仍只有1至2朵（5朵為最高），「花迷」不想錯過便要時刻留意了！●

機場風鈴徑

前往方法

巴士：東涌巴士總站乘搭龍運巴士S64或城巴S52，於國泰城下車，沿東岸路及駿群路往香港國際機場古物園方向前行約4分鐘

步行：港鐵東涌站B出口行至達東路花園，沿赤鱲角南路過橋，在迴旋處右轉觀景路直行，全程約25分鐘

400米海濱長廊 走入「貨櫃」認識大嶼山

東涌東海濱長廊總長約400米，自2021年底起分階段開放，直至今年1月全面開放。一端入口連接東涌發展碼頭，在機場風鈴徑賞花後可選擇漫步前往，當作散步也不錯。

沿長廊步行，除可看到飛機升降的景色，沿途也有多個賞心悅目的打卡位，例如幾個巨型彩色座位，形狀獨特，非常IG-able。長廊亦種有不同花卉，如這段時間便看到5棵黃花風鈴木，雖然未及機場風鈴徑壯觀，但也為這一帶添上不少生氣。長廊上有不少人跑步、閒坐或與寵物散步，並有滑板場、健身設備、魚菜共生種植園等，是附近居民的休閒好去處。

長廊附近有兩個分別粉紅及紫色的「貨櫃」，其實是將舊有的駐地盤辦事處翻新改裝，成為東涌社區聯絡中心。其中紫色的主樓設有多個專題展覽區，透過不同互動展品及模型，讓大家了解可持續大嶼辦事處在大嶼山的發展及保育工作，增進對大嶼山自然、文化及歷史的認識；粉紅色的新翼則有不定期專題展覽，例如即日至4月27日有「大嶼百科世界」展覽，利用巨型拼圖、互動繪畫遊戲等，介紹大嶼山保育基金的多個保育項目，輕輕鬆鬆上一課。●

東涌東海濱長廊

由港鐵站前往：

東涌站C出口進入東薈城名店倉，步行至北面停車場出口，沿天橋過馬路落地下後經惠東路直行，約15分鐘

由機場風鈴徑前往：從觀景路回赤鱲角南路，行至東涌海濱路轉左，走到東涌發展碼頭可見入口，約20分鐘

開放時間：上午8:00至晚上10:00

東涌社區聯絡中心新翼

開放時間：上午9:00至下午5:00（周一及公眾假期休息）

網址：大嶼山保育基金（www.lcf.gov.hk/tc）

文：顏燕雯

模特兒：Angel

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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