與藝術家攜手 變奏運動鞋

【明報專訊】籃球鞋一向是sneakerhead最愛收藏的鞋款，近幾年爆紅的限量版Nike Dunk Low和Air Jordan 1更是一對難求。一線時尚品牌當然不會眼睜睜看着熱潮而不摻上一腳，以LV為例，已故的前男裝系列藝術總監Virgil Abloh，早在2019年為品牌推出LV Trainer運動鞋。以籃球鞋為設計藍本，並將品牌的經典元素和精湛手製工藝共冶一爐，每雙鞋均由品牌位於意大利Fiesso d'Artico的工場花費最少7小時製成，令LV Trainer能突破傳統球鞋市場，在sneakerhead心目中佔一席位。