star chic：Michael B. Jordan穿香奈兒 性別不設限的tweed jacket

Chanel的經典tweed jacket，在上世紀1950年代由Coco Chanel設計，靈感源自她的情人Duke of Westminster穿著的斜紋軟呢材質外套，她將之搖身一變成為集美感與舒適的女裝版外套，讓當時的女性擺脫束縛。隨後落在Karl Lagerfeld手中，他再將經典的斜紋軟呢外套變得更為有型百變，亦把這件從男裝而來的女裝外套「性別模糊化」，變成一件中性的fashion item。2012年，品牌便推出過The Little Black Jacket企劃，找來超過100名男女名人演繹經典的黑色斜紋軟呢外套，既突顯出它的無限可塑，同時亦向外界宣揚tweed jacket絕不受性別界線限制。

踢走娘娘腔的女裝男穿

「Chanel有沒有推出男裝？」這是很多人的疑問。表面上，品牌表明不會進軍男裝界；實際上，品牌推出男裝已經有接近20年的時間。從2004年起，Karl Lagerfeld總會不定期在品牌的時裝騷，加入好幾套男裝設計，並找來身形高大健碩的男模如Baptiste Giabiconi或Brad Kroenig示範直身線條的男裝版tweed jacket，展示出剛陽味道。不過，在部分時裝迷的眼中，始終還是品牌女裝的收身剪裁及細節設計較有吸引力，因而堅持穿上女裝版tweed jacket。

然而，並非所有喜歡時裝的男人，都可以把女裝tweed jacket穿得好看。要數能把Chanel女裝tweed jacket駕馭的男人，相信非G-Dragon、Pharrell Williams等莫屬。二人不但是公認的fashion icons，再加上纖瘦的身形與悉心的配搭，例如會為造型襯上珍珠頸鏈與胸針，總能好好演繹出Chanel女裝精準到位的神髓，既沒有顯得過度剛陽，亦絕不娘娘腔。

從「爆肌影星」到fashion icon

來到今次的主角Michael B. Jordan。觀眾對他的印象，大多停留於他在超級英雄電影中的形象，一身「爆肌」身形更是他的標記，很難讓人聯想起他穿上形象優雅的Chanel的畫面。向來在紅地氈上勇於挑戰不同造型的他，近日便向Chanel的女裝tweed jacket「下戰書」。選來一件出自品牌Métiers d'art 2021/22女裝系列的紅拼黑色tweed jacket，配搭黑色企領及雙C logo胸針，塑造出簡潔的風格。外套的精良剪裁，好好包裹着他的「肌肉形」體格線條，絕不會顯得「迫爆衣服」和衣不稱身。對於一位男星而言，能夠駕馭殿堂級時裝品牌的經典設計，確實有助打破固有造型，展示出多元化的形象。

Michael B. Jordan似有意拓展他在時尚界的影響力，近日不但為Calvin Klein拍攝廣告，在新戲《洛奇系列：王者之後3》中，更穿上與Ralph Lauren Purple Label合作的訂製Adonis Creed服飾系列，成就電影與時尚品牌跨界聯乘。從Michael B. Jordan懂得以一件高難度的Chanel女裝tweed jacket，為進軍fashion icon「開路」，可見他的野心。●

WHO: Michael B. Jordan

WHERE: 《洛奇系列：王者之後3》（Creed III）巴黎宣傳活動

WARDROBE: Chanel

查詢：Chanel 3622 5288（置地廣場店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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