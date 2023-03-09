the buzz：強調人文主義 重視員工權益 低調奢華時尚 貼近生活

擾攘接近3年的疫情，令各行各業都面臨蕭條，時裝圈亦首當其衝，不少品牌陸續傳出縮小營運規模或結業等的負面消息。然而Brunello Cucinelli在疫情期間不但沒有解僱任何員工，同時亦維持公司定下的理想工作「規則」：每天工作不可超過8小時，當然亦不容許加班；每天可享90分鐘的午餐時間，並為員工提供豐富的餐飲；品牌甚至禁止公司員工在假期期間收發工作電郵、短訊。對於Mr. Brunello Cucinelli而言，「只有體驗生活，才能思考自己工作是為了追求什麼」。

總部設於意大利小鎮 美學泉源

品牌的總部及廠房扎根於意大利小鎮Solomeo，那裏保留着意大利傳統生活和文化精粹，是意大利藝術和美學思想的泉源。Mr. Brunello Cucinelli認為把當代的意大利時尚放在這樣深厚的土壤上發展，是適合不過的事。在建立時尚王國之餘，他亦提倡人們必須在能提升尊嚴的地方工作，於是他也為員工提供舒適宜人的工作環境。品牌常鼓勵員工工作時亦應花點時間看看窗外的世界、聽聽教堂的鐘聲，而不是只在不見天日的地下室中縫縫補補。他認為：「這樣的營商模式，不僅能夠為品牌創造價值，同時還能夠強調人文主義在企業文化中的地位。」他視員工如家人般看待，就如很多意大利時尚品牌一樣，相當注重家庭觀念。

回看他的人生，他的童年稱不上在備受保護的溫室中成長。他曾向外界表示，小時候曾親眼見過父親眼泛淚光，那是因為他在工作中受到了羞辱。「即使在今天，我還是不明白為什麼他會遭受羞辱和冒犯，我感受到他在工作中所受的痛苦，因此我立志實踐出一套人文資本主義的營運模式，我的人生夢想是為維護人類道德尊嚴而努力。」即使他的父親已經離世，他至今依然銘記父親的教誨：「他總提醒我要尊重他人。」

迎合實際穿衣需要

在農民家庭成長的他，長大後獲得職業高中的勘測員文憑後，進入大學工程系就讀。從未接受過時裝設計教育的他，卻因為出身理工科系，反而讓他能夠冷靜思考服裝與人體線條之間的關係、服裝結構、材質的舒適程度，以及人們穿衣的實際需要。他創立的獨特審美觀，主宰了Brunello Cucinelli長達40多年的風格。服飾的設計靈感從不天馬行空、嘩眾取寵，而是透過低調而奢華的方式呈現，透過精緻優質的面料，製作出舒適易穿的服飾。以品牌的經典羊絨毛衣為例子，樣式簡約、容易搭配，方便穿者自由mix and match出自己的風格，貼緊顧客的生活需求與喜好，即使款式低調卻不會顯得過氣。

在時尚界的付出與影響力，亦讓他奪得Neiman Marcus 2023年度國際傑出服務獎（時裝領域）。曾獲得同樣榮譽的還有多位時尚界猛人，包括Coco Chanel、Christian Dior、Giorgio Armani、Miuccia Prada和Karl Lagerfeld等。能夠獲得這份殊榮，他認為是對品牌倡導的生活和工作方式的極大認可，同時亦是對意大利製造的一份高度讚賞。●

查詢：Brunello Cucinelli 2152 9105（中環店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com