showcase：閃石點綴 散發貴氣 夢幻衣裳 沉醉異國風情

Giorgio Armani的2023春夏系列時裝騷的場地，佈置成有如一片透射金光的竹林（圖），系列令人陶醉的異國風情亦由此展開。系列中的異國元素包括造型上身是企領的小鳳仙裝，拉鏈扣飾以流蘇吊穗；形如唐裝的圓領吊袖外套，則使用繩結鈕扣；另有晚裝的胸衣如荷葉形的中式肚兜。除了品牌享負盛名的解構式外套（deconstructed jacket），系列還有衫身略長的企領西裝外套，其收腰剪裁及華美面料，感覺一如印度傳統男裝班加拉（Bandhgala）。

飄逸長裙 如夢幻剪影

女性化的裙裝則似乎取材自印度傳統女裝紗麗（Saree），以及阿拉伯式的禮服長袍，但卻以略為展露女性體態的西方角度演繹。精巧的曼陀羅圖案刺繡，除極致工藝之餘，亦帶點啟迪心靈的涵義。椰棗樹圖案的刺繡以及細密的閃石裝飾，配合飄逸長裙和失重感的半裙疊搭，則帶出有如沙漠海市蜃樓般的夢幻剪影，令人看得出神。●

查詢：Giorgio Armani 2805 0068 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Ding Ning（Sun Esee Model Management）

化妝及髮型：Armani Beauty

editor's pick：丹寧系列 瀟灑優雅

Giorgio Armani的華麗衣飾固然看得令人神往，卻只適合極為隆重的場合。不過品牌既能夠被人們推崇備至，自然會因應女士的不同需要，推出不至過於奢華，但同樣瀟灑優雅的服飾。

品牌最近與知名的米蘭select shop 10 CORSO COMO合作推出全丹寧系列，藍色非水洗丹寧看似隨性而粗豪，但在Giorgio Armani的經典設計演繹下，卻出奇地帶來優雅自強的氣質。系列包括西裝外套、風衣、襯衫、tube top、短褲和簡潔長褲套裝，另外還有飾以啡色流蘇和丹寧襯裡的短身皮褸、丹寧面料配合啡色皮革的La Prima腋下孭袋、高筒和短筒的牛仔靴等多項單品。系列早前於10 CORSO COMO發布，即使並非身處米蘭，亦可透過官網armani.com選購。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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