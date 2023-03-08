Serpenti系列 反映女性自信 纏繞手腕上的靈蛇珠寶

國際婦女節的緣起可追溯至1857年。當時西方工業急促發展，但惡劣的工作條件和低廉工資卻引起各種抗議和罷工活動，其中包括紐約的紡織業女工，她們在1857年3月8日上街抗議，隨後多年也在這日遊行。1908年，近15,000名婦女現身紐約街頭爭取權益，促使美國在翌年將2月最後一個星期日定為「全國婦女日」。而聯合國則在1975年將3月8日定為國際婦女節，舉辦活動慶祝。

靈蛇象徵蛻變重生

除了訂立為女士而設的節日，近代不少品牌、藝術家等也一直推動女性形象，例如以珠寶起家的Bvlgari。一般源自巴黎的高級珠寶品牌為女性設計的珠寶，大多傾向細緻花巧，但源自意大利的Bvlgari的設計風格卻有明顯分別，特別鍾情一些具分量的設計，無論是以古錢幣為靈感的Monete系列、以扇形為主題的Diva系列、管狀設計的B.zero1戒指，都帶點陽剛中性的味道和建築結構美學，而今年面世75周年、以蛇形為靈感的Serpenti系列也不例外。

Bvlgari集團行政總裁Jean-Christophe Babin表示，品牌以2000多年前羅馬埃及妖后的珠寶為靈感，透過標誌的Serpenti作品展示豐富創造力、卓越工藝和現代精神。這些作品傳達藝術、力量與堅韌不屈的精神，也反映自信女性的精神。Serpenti在意大利文中是蛇的意思，靈蛇深深植根於人類歷史，幾千年來從東方到西方世界一直有各種關於蛇的傳說。在希臘和羅馬神話中，由於靈蛇具有蛻皮能力，因此人們認為它具有蛻變和重生的力量，其中銜尾蛇的嘴部咬着尾巴，形成一個沒有開始或結束的無限圓圈，象徵不斷更新與重生。

管狀蛇身 柔軟貼服

品牌首款Serpenti珠寶腕表在1948年面世，纏繞在佩戴者的手腕上。意象化的蛇身設計，巧妙地用上Tubogas工業技術連接蛇身，貴金屬鏈帶由一圈圈的柔性管狀套在一起而成，毋須焊接即可變成柔軟的鏈帶，將精湛的金匠工藝和靈蛇柔軟的質感結合。初期的Serpenti形態較為意象，到1950年代開始系列的蛇形變得更為具體，蛇頭點綴上紅寶石、祖母綠或鑽石蛇眼；1960年代，蛇身甚至變成了創意畫布，其鱗片以寶石和彩色琺瑯的烘托，閃閃生輝，當時品牌更創作了首款Serpenti神秘珠寶腕表，將表盤隱藏在蛇頭內。這些奪目色彩組合成為品牌的風格，品牌不斷就蛇身的六角形鱗片，以各種珍貴工藝、罕有寶石、迷人設計和創意做出令人驚歎的演繹。但在多年的設計演變中，唯一不變的是其與女性的親密關係。柔軟的蛇身設計，令珠寶和腕表能夠貼服蜿蜒地盤繞在不同時代的女性肌膚，讓大家能自在舒適地佩戴，展現自信性感一面。

事實上，Serpenti設計自推出後，深得時尚傳奇人物Diana Vreeland和荷李活巨星伊利莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）的喜愛，不同年代女星如Charlize Theron、Naomi Campbell和Zendaya，也是Serpenti系列的粉絲，讓品牌跟電影結下深厚緣分。電影以外，蛇也是繪畫、攝影、設計等藝術範疇的重要靈感，藝術家Miró、Paul Klee、Alexander Calder、Keith Haring作品中的蛇帶來活潑生氣；攝影師Robert Mapplethorpe、Richard Avedon和Helmut Newton則捕捉靈蛇的誘人魅力；靈蛇也經常出現在意大利家品品牌Fornasetti夢幻般設計的家品上。

75周年藝術計劃 Refik Anadol打頭炮

為了延續品牌與藝術的關連，Bvlgari趁系列75周年紀念推出Serpenti Factory藝術計劃，以經典靈蛇標誌探索品牌的靈感、技術和經典作品，發揮創意和工藝。其中跟藝術家Refik Anadol合作的數碼藝術品，今年2月開始在馬德里的提森—博內米薩博物館（Thyssen-Bornemisza National Museum）舉行的Serpenti展覽中展出（至4月16日）。計劃還包括即將陸續登場，由Davide Quayola、Daniel Rozin、Sougwen Chung和Cate M等國際當代藝術家創作專為Serpenti而設的藝術品，展示蛇形多變卻永恒的本質。

查詢：2523 8057

文：張曉冬

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

[Jewellery]