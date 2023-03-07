同理心學堂：雙向溝通 消除期望落差

當孩子踏足社會，逐漸建立自己的信念系統及想法，展示自主及建構身分認同時，家長的期望可能與他們的信念和想法產生衝突。孩子願意與家長分享生活，亦期望家長讓他們共同參與決策。筆者在小學工作，不時聽到學生分享與父母的單向溝通，他們日常多由上而下接收指令和信息，甚少在家庭及學業上有表達或參與決定的機會。與家長想法不一致時，有學生會採取逃避態度，默不作聲，令彼此無法溝通；有學生會堅持己見，不肯退讓，與家長爭吵；亦有學生會勉強遷就，為免爭論而假意順從，令家長不能理解其真正想法，以上各種應對均不是有效的溝通模式。面對思想上的差異，並非減少期望便能解決，而是需要明白想法或期望應是雙向的，孩子對家長同樣有期望。當雙方能溝通彼此的想法，互相尊重，在開明及可對話的環境下，孩子便會樂意傾訴，家長亦能更了解孩子。

良好親子溝通 鼓勵表達己見

良好的親子溝通是雙向的，不論家長還是孩子都需要充分表達己見和接收信息的機會。家庭成員間因相處已久，彼此熟悉和存在角色定型，或會直接假設對方的想法或回應，忽略溝通的重要。透過對話，如定期的家庭會議，能讓親子表達心中所想，聆聽他人意見並作出適當的回應，從而促進家庭成員互相了解和尊重，避免因缺乏溝通而造成誤解。對話目的並非要游說或改變對方看法，最重要的是讓彼此分享丶聆聽及反饋。在意見不一致的話題上，孩子除了聽從家長的要求，還允許說「不」，嘗試找出共通點，藉此協調出雙方接受且可行的方法。家庭營造鼓勵表達的氛圍，維持雙向的交流，才能令親子的想法更一致。

共同參與決定 想法達一致

當家長對孩子的要求與他們的興趣、能力和潛能相符，合理的期望有助促進孩子發展。相反，當要求不是基於對孩子的特質調和時，不但阻礙他們的發展，亦導致彼此期望不一致。以學業成績為例，孩子因討厭英文而經常考試不及格，家長可能急於聘請補習老師要孩子「操卷」練習，要求下次能考取高分數，但對討厭英語的孩子來說，可能構成不少壓力。要提升孩子的英語能力，先要了解孩子的困難，聆聽他們的想法。除了補習外，亦可鼓勵或與孩子想出方法，如觀看英語動畫丶聽英語歌等，從而培養對英語的興趣。同時，共同訂下可行的目標、獎勵或後果，並定期檢討，如每天記下五個新生字，循序漸進，期望下次考試前熟習範圍內的生字，在目標達成後可給予獎勵，或未達成時承擔後果。當孩子經歷與家長共同參與決定和訂立規則，不但能發揮自主能力，更能與家長的要求互相配合。

親子相處上不免會遇到溝通的難題，於孩子成長的過程中，家長要承擔教養孩子的重任，但孩子除了需要家庭的扶持，亦渴望生活上自主。透過雙向溝通，多鼓勵、多聆聽，讓孩子共同參與，在合理的期望下，彼此的想法才可更一致。

文：陳婉盈（天水圍天晴會所助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]