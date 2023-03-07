「社會是殘酷的。」家長回應：「總之要再進步！現在不夠！」

家長日，面見家長和學生，同時也派發成績表。當天在我面前哭的學生很多，卻無一個是因為我的責難，而是家長說了些話，刺痛了學生所致。讓學生當場落淚的論調幾乎一樣——成績不夠好，子女沒努力。事有湊巧，桌上一份資料告訴我，這些學生都有進步，我也觀察到他們的付出不少。

家長覺得需要，還是孩子想要？

我想起《一本你希望父母讀過的書》，也是我希望家長會讀的書，特別是提出「確認感受的重要」一部分。書中提到，不少家長會叮囑孩子寒天添衣，但少有問孩子覺得是冷是熱。孩子的感受，總在生活的小節中被忽略。家長當然擔心孩子生病，但孩子的想法，也往往無人關顧。哪來時間溝通？快點出門不就好？對的，快和方便，就省掉了溝通。溝通不應只在大是大非之間，因為一段關係，可能在一點一滴的細節中流走。

見家長時，家長常投訴子女沉迷手機，彷佛學生是我的子女，彷佛要我設法處理手機問題。可是家長總遺忘，手機是「拉力」，是哪兒的「拉力」不足了？或是從前的「拉力」成了今日「推力」？《一本你希望父母讀過的書》談到青少年沉迷手機，說到成因可能是家長投放給子女的溝通時間不足。小時候孩子會主動親近家長聊天，家長習慣孩子主動；孩子大了，變得被動，家長似乎沒覺察到變化，沒有轉換角色主動陪伴，或投放心思，手機便慢慢乘虛而入。書中為此提出良策，就是「溫情轟炸」，投以具「質素的時間」，以關愛與溝通重新提升親子的熱度。

老師可不可以……

「老師你可不可以幫我跟他說別玩手機。」正正坐在孩子旁的媽媽如是說。我看到家長的忙與累，成年人的生活滿枷鎖，讓人疲憊。若為師者能幫忙，何樂而不為？然而習慣和價值建立，學校教育之外，家教也重要。可是目前不流行學習家庭教育，家長日多是家長訴苦，少聆聽教師建議。無計可施的家長，總想「按鍵式」要求，要求學校、教師、子女一下子改變現况。

上一代吃得苦，哪需要顧感受？

家教校教雙管齊下，方能相得益彰。不曾學習過如何當家長的，往往只能以個人經驗作憑據，可是每個孩子都獨特，社會不停變化，自身成長的經驗可能不管用，甚或造成惡果。《一本你希望父母讀過的書》的作者菲莉帕•派瑞是心理治療師，他在首章就指出，家長對待子女，往往基於自身成長的經歷。不論好壞，可能會轉移給子女。如此，我想起家長常說類似的話：「以前哪有人關心？怎麼被說幾句就哭？」

回到文章最初，那個家長說，社會是殘酷的。我當下回應是：「爸爸，社會殘酷，學校會談成績，那作為爸爸、家人，你角色給了女兒什麼？」

在此分享家長日當晚，其中一名學生給我的信息：「阿sir，見家長時哭了，因為我覺得佢除咗英文，就睇唔到我其他，好委屈。我都明我英文差，但係我希望佢起碼唔好一來就數落我，我已經盡力了。」

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]