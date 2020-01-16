教大GPS：家長可以為子女做些什麼？

機器取代不了創作力和溝通力

正如很多文章均指出，社會的變遷速度異乎想像。根據麥肯錫全球研究院發表的報告，自動化將對各行各業帶來影響，重複的工作內容將會被自動化淘汰。現時部分令人羡慕的專業，例如會計師或財務分析師，有可能於短期內被「人工智能」所取代。不過，危機及變化出現的同時也帶來新機遇。在數碼化的社會，可以預見很多未來工種在目前一刻還未出現。况且，新時代人類的價值觀及思考模式，跟上一代人的想法也有很大的距離。屆時，社會是否仍然用舊世界的標準去界定一個人的地位，根本沒有人能說得準。所以，筆者建議為人父母者，與其花精神擔心這些，倒不如把力氣花在培養子女的「社會通用基本技能」，尤其是機器取代不了的工作能力，例如是創作力、溝通力等，讓他們於未來工作生涯中能夠站穩腳。然而，除了以上這些，為人父母還可以為子女做些什麼呢？

從小培育子女視野與世界觀

「成功靠父幹」是不無道理的。我們細心觀察，不難發現很多「成功人士」背後都有一段段「父母在背後默默耕耘」的故事。這不單是投放資源栽培子女，還有父母的身教言傳，向子女「真人示範」各樣行為。值得留意的是，父母的眼界和視野，才是最玄虛和微妙的關鍵。筆者相信子女在完全成長之前，或多或少是「透過父母的眼睛看世界的」。換句話說，就是「你的眼界和世界視野有幾闊、有幾精準，你的子女未來的眼界和世界視野，就有多闊和多精準」！目光長遠的父母給予的「眼界教育」，並不是單靠物質就能比擬的，從小培育子女的視野與世界觀，與子女長大後透過個人經歷所學懂的，並不能同日而語。

作為教育工作者，筆者無意在此貶低持守「舊世界模式及價值」的家長。但隨着「元宇宙」所代表的新世界模式與價值的來臨，與其執著要求子女達到一些舊有的成功標準，不如打開胸襟多看看世界的變化，成為子女進入新時代的「領航員」。

文：黃偉鴻（教育政策與領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]