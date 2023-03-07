客座隨筆：孩子獨有成長路

我的小孩1歲半，每天都8點起牀，進食早餐後就會看看書或在家中走來走去，巡視完家中所有房間後就會小休到午飯時間。之後我就會帶她到公園玩，回家後她會玩玩具、洗澡和食晚飯，晚上聽聽歌聽聽故事就完結一天的生活了。為了讓她能有社交生活，我每星期會帶她上幼兒遊戲班。在遊戲班裏會看到不同的幼童，每個小孩都是不一樣的，有的十分好動，有的十分文靜，有的十分醒目，有的會有點遲鈍。在遊戲班裏時不時會聽到家長說：「你的孩子真乖，坐得很好。」但同時我的心在想：你的孩子唱歌已經能跟到導師的動作，我的還在發呆。因為大家的孩子都還在嬰幼兒時期，必然都會十分喜愛自己的孩子，無論他們是聰明是遲鈍是活潑是文靜。雖然心裏時不時都希望其他孩子能做到的，自己的孩子也能做到，但都不會勉強她，催谷她。

大人要學「得過且過」

嬰幼童其中一個必玩的玩具就是套圈圈。套圈圈是需要跟大小一個一個套到柱上，每當次序不一時大家就會取出再叫孩子跟正確方法套入。但其實為何必須跟從這種套法？是規矩？是訓練？我的孩子從來都不會按我指示由大到小一個個套好的，她會用不同的次序每次套出不同的圖案。在大人的世界，每件事都必須跟從指示，有很多必須做和一定不能做的事情去規範自己和別人。我的孩子慢慢學走路時，我給她買了一部學行車，但最後她是靠推椅子來學懂走路的。

湊小孩是一條很漫長又勞累的路，加上太多的發展里程、成長指標、湊出乖孩子的6個必須……等，這些都會將大人逼瘋的。孩子在成長的路上需要「按部就班」，大人也要懂得「得過且過」。得是指能夠；且是指姑且，勉強過得去。不用事事追求完美，不用事事全力以赴，孩子該走路時就會懂得走路，該說話時就會懂得說話。我在遊戲班中看到4個不同孩子，他們一個唱歌時能做動作，一個說故事時能乖乖坐好，一個能指出導師說的顏色，一個能自己爬上樓梯。我們要將自己變成一個全能父母，將孩子養成一個全能孩子，看來我們首先要到深山修煉分身術。

文：黎俊業（再生玩具店創辦人、註冊社工）

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[Happy PaMa 教得樂 第439期]